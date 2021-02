Arman frente nacional de padres de familia contra desabasto de medicinas

Las familias de más de 500 niños con cáncer que han vivido desabasto de medicamentos oncológicos en el país ya iniciaron la conformación de un “frente nacional” a través del cual buscan que sus demandas sean escuchadas y resueltas por las autoridades, ya que todos tienen como fin común la salud de sus hijos.

Este martes, padres del Hospital Infantil de México Federico Gómez volvieron a salir a las calles, pero ahora se sumaron a ellos papás y representantes de familias de hospitales federales de Oaxaca, Guerrero, Baja California y Estado de México, para denunciar la falta de varios medicamentos oncológicos.

“Ya es un frente nacional, pueden venir poquitos, una representación de cada estado, pero ahí va, poco a poco y la idea es que se puedan ir sumando los estados que puedan tener problemas, ya no solamente con cáncer”, declaró Israel Rivas, padre de Dhana que es atendida en el Hospital Infantil.

Padres de familia tras salir de la Segob

Una de las madres que se manifestó fue Jennifer Serrano García, quien denunció que la falta de citarabina, daxorrubicina y ciclofosfamida en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Su hija se llama Clara, tiene nueve años y hace seis meses le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Todo iba bien en su tratamiento, pero desde inicios de este año empezó el desabasto y no le han podido aplicar su quimioterapia.

Ella ha tratado de conseguir los fármacos por su cuenta, pero no hay en farmacias. Ante esta situación, señaló que “los doctores están en toda la disponibilidad, tratan de meterle algunos otros medicamentos que no son los suyos, pero tratan de mantenerlos estables a todos los niños.

“Me preocupa una recaída y si recae, pues el hospital la ayudará lo más que se puede, pero sin medicamento, ¿cómo le podemos hacer?”, enfatizó esta joven mamá.

Hacia el Sur del país se replica la misma problemática. Sergio Valencia Camarena asistió en representación de los padres del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en donde atienden a 350 menores, de los cuales alertó que 165 están en riesgo por no recibir su tratamiento como corresponde.

Advirtió que “165 están en grave peligro por no tener esquemas completos, se han estado modificando esquemas, voy a poner el ejemplo de ciclofosfamida, si normalmente un niño requiere de acuerdo a su peso corporal 300 miligramos, le están poniendo 150 para que ajuste para otro niño. Eso significa a la larga estar condenando a nuestros niños a morir”.

Recordó que el gobernador y el secretario de Salud estatal dijeron que ya se había restablecido el abasto de fármacos oncológicos, pero que no es cierto, porque sólo llegaron vincristina y metotrexato suficientes para febrero, además, faltan ciclofosfamida y daxorrubicina.

Sergio resaltó también que “en nuestro caso, Oaxaca es un estado pobre, tengo testimonios de madres de familia que ya vendieron hasta sus chivitos, hasta el último costal de maíz para comprar una vincristina que en algún momento costaba 78 pesos, hoy la hemos pagado hasta en 2 mil 950. Nos han estado orillando a tener que comprar en el mercado informal con tal de que nuestros niños tengan su dosis completa”.

Mientras que en Guerrero a la falta de medicamentos se suma el cobro de cuotas de recuperación que van de los 500 hasta los 7 mil pesos, por tratamiento, medicamento y hospitalización.

Ramiro Solorio, de la organización Soy tu brother, viajó a la Ciudad de México en representación de los papás de 80 niños que son atendidos en el Instituto Estatal de Cancerología Arturo Beltrán, y explicó que les comenzaron a cobrar desde que inició el año y que les han dicho que seguirán así hasta diciembre.

“A diario se sufre el desabasto, pero también de manera muy aguda lo que se sufren son los cobros, ves a diario a madres de familia llorando porque no tienen para pagar y eso es lo que hiere y es lo único que pedimos, para eso estamos aquí, para pedir que haya sensibilidad”, enfatizó.

Detalló que a veces, gente de poblaciones alejadas viaja durante horas para llegar al hospital ubicado en Acapulco, muchos de ellos van sin dinero y es complicado para tener que conseguir más recursos para que los atiendan

Ramiro dijo que se sumó a la protesta porque “nos ha enseñado a luchar acá la gente de la Ciudad de México, porque los hemos visto cómo pelean y eso nos motiva también, por eso estamos aquí el día de hoy”.

En el norte del país, el estado de Baja California también ha sufrido por la falta de medicamentos oncológicos. Emmanuel García, presidente de la organización Es por tu amor viajó en representación de los papás del Hospital de Tijuana, quienes desde septiembre del año pasado vivieron el primer desabasto e incluso han realizado rifas para conseguir dinero y comprar vincristina.

El pasado 19 de diciembre los papás hicieron una marcha en esa ciudad fronteriza, Emmanuel dijo que ante la presión el gobernador les dio una respuesta y el 26 del mismo mes llegaron ocho dosis, después 10 y luego 14, las cuales son insuficientes para todos los menores.

“Para 80 niños, no tenemos que sacar muchas cuentas, 32 dosis, pues ni una para cada niño. El patronato llevó 90”, explicó Emmanuel, quien añadió que aunque esta cantidad dio un poco de calma a las familias, esta semana se termina la vincristina.

“En el gobierno no están previendo, una de las promesas que hace Andrés Manuel (López Obrador) es que va a haber reserva, por favor, porque normalmente tiene que haber un inventario, tienen que tener en stock”, destacó.

Como la protesta estaba abierta a todos los padres que sufren desabasto, también se sumó Mónica Márquez, quien tiene una hija que recientemente recibió el trasplante de un riñón, pero que vive la falta de tacrolimús, un inmunosupresor que la menor requiere para que su cuerpo no rechace el órgano.

Su hija tiene siete años y padecía insuficiencia renal, el 23 de mayo del año pasado recibió un riñón en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero desde noviembre ha habido desabasto intermitente de este medicamento, el cual cuesta alrededor de 4 mil pesos.

“El día de ayer me enteré de esta reunión de papás por redes sociales, me doy cuenta de que hay un fuerte desabasto para niños con cáncer y bueno, mi hija no tiene cáncer, es recién trasplantada, tiene ocho meses que recibió su riñón y en mi caso, el desabasto es que no hay tacrolimús. Yo de antemano sé que no es culpa del hospital, me doy cuenta de que es algo de más arriba”, destacó.

Se pondrá fin a desabasto: Segob; padres amarran reuniones periódicas

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a atender “a la brevedad” los problemas de desabasto que denunciaron padres de niños con cáncer de varias partes del país y dijo que hará llegar sus exigencias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades del Sector Salud.

En la reunión de aproximadamente hora y media, los padres leyeron su pliego petitorio de nueve puntos, en el que solicitan que les digan si ya se hizo la compra consolidada de medicamentos; a qué compañía le adjudicaron los contratos; cuánto tiempo tardarán en llegar los fármacos; saber la calidad de estos; mecanismos para conocer qué hay medicinas en stock; que se hagan mesas de trabajo cada 15 días, y que haya atención permanente para resolver problemas relacionados con cobros.

“Tenemos la convicción de traer los medicamentos y sacar adelante el problema”, afirmó la secretaria de Gobernación al salir del encuentro. Destacó que el cambio en el sistema de salud no representa un obstáculo para que éstas familias reciban los medicamentos que requieren sus hijos.

“Esperamos dar respuesta a la brevedad posible sobre la necesidad surtir medicamentos y protocolos de salud”, expresó Sánchez Cordero.

Destacó que mañana a primera hora le hará llegar al presidente López Obrador todas las solicitudes que los 33 padres le hicieron, relacionadas con desabasto de medicamentos y los cobros que le han hecho a algunos pacientes.

Señaló también que pasado mañana se reunirá con autoridades del Sector Salud, a las cuales les hará compartirá también todos los temas que se abordaron en la reunión.

Como parte de los acuerdos, se realizarán mesas de diálogo de manera periódica, la siguiente está agendada para el próximo 4 de febrero, también en Gobernación.

Dijo que el compromiso del presidente López Obrador es que “no exista por ningún motivo escasez de medicamentos, que estén surtidos en tiempo y forma, ha sido un proceso de cambios muy importantes, no es fácil cambiar de un día a otro prácticas inercias y políticas que queremos dejar atrás”.

Sánchez Cordero enfatizó que las puertas de Gobernación están abiertas a los padres de niños con cáncer y que será siempre una instancia que responda a sus peticiones.

Durante el encuentro, los padres y representan de familias de otros estados expusieron su caso, por ejemplo, en Tijuana ha faltado vincristina y aunque llegó medicamento, sólo cubre las necesidades actuales. En el Hospital General de Xalapa hay faltado ciclofosfamida, mientras que en el Hospital Regional de Alta Especialidad y en el Hospital del Oaxaca faltan varios fármacos oncológicos desde finales del año pasado.

Israel Rivas y Omar Hernández, que tienen hijos atendidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, denunciaron que también han sido objeto de hostigamiento desde que en internet se publicó información personal de ellos.

“Han puesto imágenes de nuestras esposas e hijos”, expresó Omar preocupado, mientras que Israel dijo que con estas acciones “están incitando al odio”.

Al respecto, Sánchez Cordero se tomó una fotografía con ellos para que se publique en redes sociales, con el objetivo de mostrar su respaldo y dar fe de que son padres de familia y que sus hijos padecen cáncer.

Tras la reunión, se firmó una minuta de 11 puntos a trabajar en coordinación, la cual incluye los nueve que proponían los papás inicialmente y se agregan otros como revisar la gratuidad del otorgamiento del servicio y el reconocimiento de la clave presupuestal de hematología pediátrica del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

“Estaremos satisfechos en e momento en el que haya el abasto suficiente y esté garantizado no la intermitencia de los medicamentos en los anaqueles de cada hospital de este país”, declaró Israel Rivas al salir. Añadió que se quedan con un buen sabor por la empatía que tuvo la secretaria Sánchez Cordero.

Al ser cuestionado sobre si las autoridades aceptaron que hay desabasto, Israel dijo “onvio, lo reconoció la secretaria. Hoy lo reconocieron pese a que otros funcionarios no lo han querido reconocer”.

Omar e Israel también hicieron un llamado a los otros padres a no bajar la guardia en esta lucha, ya que en ocasiones anteriores en el Senado y otras dependencias les han dicho que van a resolver el problema de abastecimiento de fármacos para los tratamientos y no ha habido resultados. Dijeron que si en estos días no se soluciona la situación de abasto en Oaxaca, Ixtapaluca y Tijuana, van a volver a salir a las calles a protestar.

Padres de niños con cáncer exigen abasto de medicinas

Padres de niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez, acompañados de papás de otros estados, realizaron una caminata hacia la Secretaría de Gobernación para exigir claridad sobre el abasto de medicamentos, la compra de éstos y para que les garanticen que ya no van a faltar.

Alrededor de las 12:45 horas el grupo de 33 padres y seis niños arribó a la Secretaría de Gobernación, en donde esperan que se instale una mesa de diálogo con las autoridades para resolver la falta de medicamentos en varios estados del país y revisar otros temas.

En la dependencia les permitieron entrar alrededor de la 1:05 horas, primero sólo ingresaron 16 de ellos, después de que hicieron presión sí dejaron que todos pasaran.

En Segob los recibió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Padres y representantes de hospitales federales de Oaxaca, Guerrero, Baja California y Estado de México, así como del Centro Médico Siglo XXI y del 20 de Noviembre, se sumaron a la protesta para denunciar desabasto de varios medicamentos oncológicos.

En Gobernación, los padres entregarán un pliego de ocho puntos en el que piden que les digan si ya se hizo la compra consolidada, a qué compañía le adjudicaron los contratos, cuánto tiempo tardarán en llegar los fármacos y saber la calidad de estos, entre otros puntos.

En la Secretaría de Gobernación serán atendidos por personal de la Secretaría de Salud, del Instituto de Salud para el Bienestar y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al salir de la reunión, planean ir a la Fiscalía General de la República para denunciar el hostigamiento que han sufrido, ya que temen por su seguridad. Israel Rivas, padre de Dhana, que tiene leucemia linfoblástica aguda y es atendida en el Hospital Infantil, dijo: “responsabilizamos al gobierno de lo que le pueda pasar a nuestros hijos y a nuestras familias”.

Así lucen anaqueles en farmacia de La Raza. Pacientes señalan que les surten a medias

