Arman expediente exprés contra Cienfuegos para juzgarlo en México

En un hecho histórico en la relación binacional entre México y Estados Unidos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negoció la liberación del general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en una corte en Nueva york, para que sea liberado y en su caso, sólo sea investigado en México con base al expediente que integró la Fiscalía General de la República (FGR) en seis días, ya que el gobierno de Donald Trump reconoció que hay intereses en política exterior superiores para desistir del caso.

La solicitud de desistimiento que realizó el departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), a la juez Carol Bagley Amon fue hecha por Fiscal Federal Interino para el Distrito Este de Nueva York, Seth D. Ducharme y por el Fiscal Federal Auxiliar Allen L. Bode el 16 de noviembre.

"El gobierno presenta respetuosamente esta moción solicitando que la Corte desestime el Procedimiento Penal, porque, como se establece a continuación, los Estados Unidos han determinado que las consideraciones sensibles e importantes de la política exterior superan el interés del gobierno y, por lo tanto, requieren el sobreseimiento del caso", menciona la solicitud de desistimiento consultada por La Silla Rota.

Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, informó que se hizo la petición para que el general sea juzgado en México con base en la colaboración que hay entre ambos países, ya que de lo contrario no habría más acuerdos y se aplicaría el mismo rigor en connacionales de Estado Unidos.

"Si hay las bases de confianza, que debe haber, porque si no las hay, pues lo que se aplica en un caso se aplica en todos. Hay confianza en las instituciones mexicanas, entonces que venga el General y que sea la Fiscalía General de la República quien determine. Si no hay confianza, entonces tampoco la habrá en ningún ámbito de cooperación. Así funciona", aseguró el canciller en conferencia de prensa.

De acuerdo con el canciller, la solicitud del gobierno de México para la exoneración de los delitos contra Salvador Cienfuegos Zepeda, "El Padrino" que presentó la Administración para el Control de Drogas fue a partir de las negociaciones de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).





Especialistas en temas de seguridad y justicia militar mencionaron que, en la liberación inminente del general Cienfuegos Zepeda, intervino el presidente López Obrador, a través del canciller y del titular de la FGR. De acuerdo con los expertos, el gobierno mexicano tendrá que pagar un costo alto por la decisión que busca evitar más investigaciones contra militares y funcionarios, así como complacer a generales en activo y retiro de las fuerzas armadas.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), informó que, gracias a la colaboración que hay entre ambas naciones, se solicitará la desestimación de los cargos a la juez Carol Bagley Amon para que sea investigado, imputado y juzgado conforme a las leyes mexicanas.

"En reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana".

En respuesta, Carol Bagley Amon solicitó al Fiscalía de Estados Unidos que explique los motivos por los que se pidió, a través de un oficio, que se retiren los cargos contra el general Cienfuegos Zepeda.

Marcelo Edrard comentó que el general en retiro llegará a México a partir de las condiciones que determine la juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, así como, a partir del expediente que inició la FGR.

"El 6 de noviembre se pidió oficialmente por la Fiscalía General de la República –pruebas-, es decir cuáles son las evidencias que obran en poder de las autoridades de Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, y se recibieron en nuestro país el 11 de noviembre, el 11 de noviembre, por lo tanto, existe en México una investigación".

Marcelo Ebrard detalló que las negociaciones para que sean retirados los cargos contra Salvador Cienfuegos, inició desde del 21 de octubre (seis días después de su ser capturado) a través de reuniones y conversaciones en las que participó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, así como autoridades de la DEA.

Ricardo Monreal, senador por Morena y líder de esa bancada, destacó en un hilo de Twitter que la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de permitir que Salvador Cienfuegos sea investigado en México, según las leyes de la nación, es señal de la confianza del gobierno de ese país en nuestras instituciones.

La decisión del Departamento de Justicia de EUA de permitir que el Gral. Salvador Cienfuegos sea investigado en México, según las leyes de la nación, es señal de la confianza del Gobierno de ese país en nuestras instituciones, y un reconocimiento al proceder de la @FGRMexico — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 18, 2020

NEGOCIACIÓN AMLO-TRUMP

Especialistas en temas de seguridad mencionaron que el desistimiento de los cargos contra Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido el 15 de octubre por una investigación en la que se le acusa de ayudar al cártel de Los H-2, entre los años 2015 y 2017 fue una negociación presidencial.

De acuerdo con los expertos, la decisión limpia la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional y beneficia al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ya no tendrá más críticas de los militares.

"Es una gran negociación presidencial, entre Trump y López Obrador. Esto explica porque Andrés Manuel estaba tan silencioso en el tema de las elecciones. Las negociones, posiblemente incluyeron que no se parara la cooperación entre ambos países, porque el Ejército mexicano estaba muy molesto por la detención del general en Estados Unidos, por lo tanto, no se podía seguir trabando con ellos, con pruebas fuera de la ley, como son las llamas telefónicas", comentó Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

"Fue una gran negociación de Marcelo para que lo liberen, pero la pregunta es ¿qué va a tener que dar el gobierno mexicano a cambio? La negociación tuvo varias cosas de fondo. Hay que pensar qué hubiera pasado si se hubieran ido a juicio, se habrían dado a conocer los nombres de políticos y militares en activo y en retiro", explicó Cesar Gutiérrez Priego, abogado y especialista en temas militares.

DUDAN DE INVESTIGACIÓN EXPRÉS

"Todas las investigaciones contra militares se pararon, la DEA ya no podrá hacerlo. La juez lo va a liberar. En México va ser juzgado conforme a las pruebas de la Fiscalía, las cuales ni existen. Fue una negociación para conservar las formas entre ambos países. No se me hace creíble que la Fiscalía General de la República haya integrado un expediente en seis días. Las pruebas las tiene la DEA. La decisión que se acaba de tomar significa que los militares están protegidos. Los militares pueden dejar de criticar al presidente, porque Obrador salvó la integridad del Ejército", opinó Benítez Manaut.

"Es necesario que la Fiscalía General de la República informe cuáles son los delitos por los que va a ser o es investigado Cienfuegos. Sin embargo, conociendo la realidad de la justicia en México, existe la posibilidad de que al regresar a México Cienfuegos se escude en el fuero militar, por lo que no sería juzgado por el fuero civil. En teoría, se debería de ser juzgado por los mismos delitos que sería investigado en Estados Unidos. No es creíble que la FGR haya integrado una investigación en seis días, pero más increíble es que el supuesto ´Padrino´ de grupos criminales sea puesto en libertad por la DEA. Eso jamás había pasado", afirmó Gutiérrez Priego.

SE MOSTRÓ EL DESCONTENTO DE MÉXICO

El canciller Marcelo Ebrard explicó en conferencia de prensa el acercamiento entre México y Estados Unidos, respecto al caso Cienfuegos:

-El 21 de octubre el Canciller Marcelo Ebrard se reunió con el embajador de Estados Unidos Christopher Landau para expresar descontento del gobierno de México por no informar sobre la investigación.

-El 28 de octubre México envió nota diplomática a Estados Unidos por el extrañamiento en la falta de investigación contra Cienfuegos

-El 3 de octubre el gobierno de México recibió un oficio de 743 páginas de la DEA en el que informa sobre la investigación

-El 6 de noviembre la FGR solicitó la evidencia del caso que tenía la DEA contra Cienfuegos.

-El 11 de noviembre se recibió la información de la investigación contra el general.

CIENFUEGOS EN EU

Las fuentes consultadas precisaron que el general acusado de presuntos nexos con el narcotráfico fue trasladado el sábado 31 de octubre a Nueva York para continuar su proceso.

La última audiencia de Cienfuegos fue el pasado 20 de octubre, cinco días después de su captura en Los Ángeles y afronta cinco cargos de narcotráfico y lavado de dinero según señala una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, enfrenta cargos por supuestamente recibir sobornos del cártel de los Beltrán Leyva en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue trasladado de Los Ángeles a Nueva York, dijeron fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno de Estados Unidos a la cadena Univisión, versión dada a conocer por La Silla Rota el pasado 31 de octubre.

El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, fue detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.

Cienfuegos Zepeda fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó a Estados Unidos a última hora de la tarde por un viaje de familia.

El 20 de octubre, en una audiencia que no tardo más de 20 minutos, la juez Alexander F. MacKinnon determinó que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, continuará recluido en una prisión de Los Ángeles, hasta que se lleve a cabo su juicio en una corte de Brooklyn, Nueva York.

La defensa de Salvador Cienfuegos, solicitó que se le permitiera el pago de una fianza de 750 mil dólares para poder enfrenar el juicio fuera de prisión, argumentado el tema de la pandemia por la covid-19, así como su edad avanza.

Sin embargo, la petición le fue negada ya que representa un riesgo para que pueda evadir la justicia, además de que conoce a personas que lo pueden ayudar a fugarse y evitar los cargos en una corte de Nueva york.