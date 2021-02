Aristóteles Nuñez se retira de Twitter con esta reflexión sobre el mexicano

El cambio de paradigma que en México se eligió en los comicios del pasado 1 de julio, es consecuencia y no causa de una idiosincrasia del mexicano en la que no se ha hecho lo suficiente para tener un mejor futuro y un mejor gobierno, de acuerdo con lo expresado este sábado por Aristóteles Núñez.

Reflexión. El México de hoy.



Echarle la culpa al señor Andrés Manuel López obrador de lo que actualmente sucede es injusto y limitado. Debo reconocer que Andrés es consecuencia no causa.



Abro último hilo y despedida de twitter. — Aristóteles Núñez (@AristotelesN) 10 de febrero de 2019

El ex jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció su retiro de la red social Twitter -a la que se unió desde julio de 2009- a través de un último hilo de publicaciones en las que señaló que culpar a Andrés Manuel López Obrador por el contexto político y social que actualmente se vive en el país, es “injusto y limitado”.

No voté por Andrés Manuel López Obrador, pero debo reconocer que he sido parte de una sociedad que no ha hecho lo suficiente para tener un mejor futuro y un mejor gobierno. Eso me hace corresponsable”, se lee en uno de los tuits.

Extitular del SAT a AMLO: "Presidente, está equivocado" tras nota de Fitch a Pemex

De igual forma, el ex funcionario compartió una radiografía de la sociedad mexicana en la que expone que a lo largo de varias generaciones, el mexicano se ha formado dentro de una cultura aspiracional, al tiempo que se ha visto envuelto en la cultura del fracaso. “Sí, duele, pero es la verdad”, puntualiza.

El éxito o la aspiración de salir adelante de muchos mexicanos está fundada en el pensamiento mágico, en el evento fortuito o en la suerte: sacarse la lotería, recibir una herencia, encontrar el tesoro, robar sin ser descubierto o que alguien superior se lo dé. — Aristóteles Núñez (@AristotelesN) 10 de febrero de 2019

Para Núñez, el mexicano se relaciona con el éxito de dos maneras distintas: ora mediante un temor que lo hace situarse en el conformismo; ora como la acumulación de bienes materiales.

Pocos de ellos mantienen el equilibrio y desprecian la familia, la cultura, la lectura, la educación, la solidaridad, la espiritualidad”.

En un contexto así, destaca el especialista, “resulta fácil que venga un falso profeta, redentor, líder demagogo o mesiánico a gobernar un país”. Además de encontrar su nicho en la satisfacción de las necesidades emocionales de la sociedad.

En este sentido, señala que muchos mexicanos llegan a alcanzar una sensación de bienestar temporal basada en la lucha contra el poderoso, el rico, el exitoso, el diferente; en tanto que otros lo hacen con la obtención de algo con el menor esfuerzo.

Así como vamos nos acercamos más a lo primitivo y nos alejamos de lo más civilizado y racional.



El futuro no es prometedor, apenas estamos en el comienzo de una nueva forma de gobernar, a la que una mayoría social informada o no, ha dado su confianza y debemos respetarla. — Aristóteles Núñez (@AristotelesN) 10 de febrero de 2019

Para finalizar su hilo, Aristóteles Núñez refirió cierta toxicidad de las redes sociales. Al igual, dijo que es momento de hacer un alto personal, ello para cultivar la cultura del éxito en sus hijos, familia y amigos.

Por su parte, Felipe Calderón se manifestó respecto a la salida de Nuñez de Twitter. “Aunque en las redes haya aparatos fanáticos y calumniantes, el pensamiento claro puede prevalecer, pero hay que articularlo y difundirlo como lo ha hecho él”, publicó el ex mandatario.

Es una muy mala noticia el retiro de @AristotelesN de @Twitter. Importante leer sus razones. Aunque en las redes haya aparatos fanáticos y calumniantes, el pensamiento claro puede prevalecer, pero hay que articularlo y difundirlo como lo ha hecho él. Éxito, ojalá vuelva pronto. https://t.co/DmWydxnxV9 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 10 de febrero de 2019