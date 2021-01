Aristegui, Poniatowska, Urzúa... qué le dicen las voces que ignora AMLO

Las voces amigas que se han volteado contra la Cuarta Transformación y las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador se acumulan desde su primer año de gobierno.

En 2019, las renuncias de personajes como Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda o Germán Martínez al IMSS cimbraron al gobierno lopezobradorista, al tiempo que criticaron el fondo y las formas de hacer gobierno por parte del tabasqueño.

Ahora, en inicios de 2021, otros personajes como la escritora Elena Poniatowska y la periodista Carmen Aristegui impulsaron una nueva oleada de críticas contra el gobierno de Andrés Manuel, su discurso de división en las conferencias mañaneras y su hambre por derribar a los organismos autónomos del país.

''Es terrible y muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador divida a los mexicanos", esas fueron las palabras de la escritora Elena Poniatowska y amiga del político tabasqueño.

MAÑANERAS DE AMLO CAUSAN HARTAZGO NACIONAL E IRRITACIÓN: PONIATOWSKA

En entrevista con Edmundo Cázarez para Índice Político, la ganadora del Premio Nacional de Periodismo consideró que las mañaneras del presidente son un exceso y un abuso de poder que ha provocado un hartazgo nacional.

Poniatowska de manera directa y tajante dijo: "Señor Presidente, ya párele a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tienen a todos al borde de la irritación y confrontación nacional".

La escritora aseguró que las conferencias mañaneras son "innecesarias y hasta contraproducentes" y agregó que no puede haber una noticia nueva día tras día, pues siempre repite lo mismo.

La también activista aseguró en la entrevista realizada vía zoom, que las mañaneras se han convertido en una comedia de equivocaciones y en nada le favorecen ni al propio presidente ni mucho menos al país.

Poniatowska opinó que López Obrador debería dar un mayor sentido de información, una vez a la semana y no necesariamente todos los días.

La también periodista expresó que el presidente debería estar abierto a la opinión, "que me disculpe Andrés Manuel, pero no entiendo eso de que en México hay intelectuales y escritores orgánicos e inorgánicos. Existimos pensadores que amamos este gran país y rechazamos la enorme y perversa desigualdad social que hay".

La también galardonada a la Medalla Bellas Artes, descartó que con sus declaraciones se busque la renuncia del mandatario, dijo que el mandatario debería aceptar el consejo de todos aquellos intelectuales y comunicadores, porque lo único que buscan es mejorar el panorama de nuestro México.

ARISTEGUI CRITICA DECISIÓN DE AMLO DE IR CONTRA AUTÓNOMOS

Luego de que Andrés Manuel López Obrador se ha dado a la tarea de integrar a los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a dependencias gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública o a la SCT, la periodista Carmen Aristegui advirtió que sería un error y se le haría un gran daño que se le haría al Estado mexicano si dicha integración se lleva a cabo.

El linchamiento en redes contra Carmen Aristegui y Elena Poniatowska por cuestionar de manera respetuosa y argumentada a @lopezobrador_ exhibe naturaleza autoritaria y cavernaria del pejismo.



No toleran la menor crítica, para ellos solo es admisible la abyecta incondicionalidad. — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) January 19, 2021

El video de Carmen Aristegui fue grabado la semana pasada; sin embargo, no fue hasta ahora que lo compartió el perredista Fernando Belaunzarán Méndez que las palabras de la periodista han dado la vuelta por las redes sociales.

Escuche a Carmen Aristegui, presidente @lopezobrador_, sería aberrante desaparecer los órganos autónomos??



vía @FranciscoFlora3 pic.twitter.com/1dWzxW4FrP — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) January 18, 2021





¿A QUIÉN MÁS IGNORA EL PRESIDENTE?

Urzúa critica política económica de AMLO

Tras su renuncia al gabinete, en julio de 2019, Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, reveló las discrepancias que tuvo con el mandatario mexicano y con quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, ya que señalaba a este personaje como "el principal conflicto de interés".

Indicó que aunque López Obrador no dejó que Romo usara su influencia para apoderarse de las secretarías de Hacienda y de Economía, el empresario sí logró imponer a Margarita Ríos-Farjat en el SAT y a Eugenio Nájera en el Bancomext.

López Austin se dice decepcionado del régimen de AMLO

Alfredo López Austin, relevante historiador mexicano, en entrevista con Elena Poniatowska, publicada este fin de semana en el diario La Jornada, afirmó que se siente decepcionado del régimen actual.

"Cuando uno lucha toda la vida y siempre está uno en el lado perdedor y cuando llega uno a viejo y cree que ya ganó y se da cuenta de que no fue así, se siente uno triste y decepcionado".

Destacó que es mexicano y le preocupa el país, así como la falta de democracia, la falta de diálogo en el país, la oportunidad de ser escuchado, pues ahora lo que hay es un monólogo.

"Me preocupa que quisimos llegar a una democracia y no lo hemos logrado. Creo que la democracia es la participación de todos en la construcción de México, con la voluntad de todos y veo que esto aún no sucede. Es lo que ahora más me decepciona", lanzó.

Cárdenas señaló corrupción en Instituto creado por AMLO

En septiembre de 2020, Jaime Cárdenas Gracia renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y lanzó fuerte críticas contra López Obrador, así como a la gestión en dicha institución.

En una carta, Cárdenas remarcó que en su gestión pudo ubicar presuntos robos de algunos bienes decomisados, contrataciones para beneficiar a empresas en detrimento del Instituto, así como el uso inadecuado de los sistemas informáticos en las subastas electrónicas.

Destacó que tuvo diferencias con AMLO en el plano económico por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco.

Germán Martínez criticó ahorros excesivos en el sector Salud

En mayo de 2019, Germán Martínez representó la primera gran renuncia al gabinete de López Obrador y, aunque se mantuvo en el movimiento como senador por Morena, no evitó lanzar algunas críticas en contra de la 4T.

Martínez salió de la dirección general del IMSS tras cuestionar graves recortes de personal y la agresiva política de ahorros que se realizó en la institución de salud.

El expanista denunció que en el IMSS existe una "injerencia perniciosa" de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

"Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el 'cargo' que el 'encargo'", destacó en su larga carta de renuncia.

Cuauhtémoc Cárdenas no considera de izquierda al gobierno de AMLO

La crítica no escuchada por López Obrador también ha venido desde la izquierda mexicana y del líder más visible de esta corriente en el país, nos referimos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien en entrevista con el diario español El País indicó que no ve al gobierno de AMLO ni a Morena como parte de la izquierda en México.

"No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad", enfatizó.

Cárdenas agregó que el gobierno de México tampoco se preocupa por la situación de violencia y de inseguridad que se vive.

Consideró necesario impulsar "una reforma fiscal que tenga entre sus objetivos claros elevar la recaudación del Estado para poder enfrentar los muchos problemas que tiene el país y que estableciera los mecanismos y porcentajes que de esa recaudación deben corresponder al gobierno federal, a los estatales y a los municipales, que ahora están muy desequilibrados".

Añadió que aunque espera que no, este sí puedo ser otro sexenio para el país.





