"Aquí somos fuertes, pero salimos y nos desplomamos"

"Soy madre de dos hijas, una de 12 años, Miriam, y Paula de 9 años y para cuidarlas tomo medidas, traigo un uniforme en el hospital, pero me cambio antes de salir, utilizamos doble calzado, las técnicas de sanitización, tanto lavado de manos. Y llegando a casa, retiro mi ropa y me voy a la ducha, hasta que no hago esto, no abrazo a mis hijas", señaló.