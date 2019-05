"Aquí la dejo", se despide Beatriz Gutiérrez de Twitter

REDACCIÓN 03/05/2019 01:25 p.m.

Beatriz Gutiérrez Müller manifestó su intención de cerrar su cuenta de Twitter ante los múltiples mensajes que recibe de presuntos bots en dicha red social.

Gutiérrez Müller envió el mes pasado mensajes para hacer notar los constantes tuits agresivos que recibe en redes sociales, hasta cuando pone una "carita feliz".

Incluso uno de sus mensajes respondió una nota publicada en La Silla Rota sobre el tema:

"Agreden hasta cuando pongo una carita feliz como esta: ??", escribió.

Agreden hasta cuando pongo una carita feliz cómo está: ?? — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 15 de abril de 2019

Este viernes se despidió así de Twitter:

"Hace un año abrí esta cuenta con el único fin de verificar mi propia identidad con relación a más de una veintena de cuentas apócrifas. Aquí la dejo. Ánimo @TwitterSeguro @TwitterLatAm con la limpieza de #bots, ganan pero pierden.?".

Hace un año abrí esta cuenta con el único fin de verificar mi propia identidad con relación a más de una veintena de cuentas apócrifas. Aquí la dejo. Ánimo @TwitterSeguro @TwitterLatAm con la limpieza de #bots, ganan pero pierden.??? — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 3 de mayo de 2019

En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el siguiente comentario, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, respecto a las redes sociales:

Sí quiero dejar de manifiesto que es mejor la libertad. No por eso decir, como algunos sostienen y respeto ese punto de vista: ´No sirven las redes sociales o están llenas de infundio, de rabia, de odio´. Pues sí, sí está mal, pero hay la garantía de que nos podemos manifestar. "Otros que dicen: ´Cierro ya mi cuenta, no quiero saber nada´, pero les aconsejaría que no es así y vaya que a mí me distinguen ahí".





