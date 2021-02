“Aquí estás por el amor al deporte y por hacer algo por el país”

Fue su día en el Senado. Recibieron aplausos, flores, reconocimientos e innumerables fotos; y ellos, los atletas ganadores de los juegos panamericanos y parapanamericanos, se dejaron querer. Se lo merecían; más no por eso marginaron a quien les ayudó a llegar al lugar donde hoy están: sus entrenadores; y así lo hicieron saber durante su discurso en la tribuna.

“Sin ellos, este éxito no se hubiera obtenido” enfatizó el atleta Diego López en su silla de ruedas. “Por eso amablemente pedimos analizar sus pretensiones y el otorgamiento de estímulos. Somos leales a ellos y merecen ser reconocidos como nosotros”.

No era una broma y así lo confirmaron a LSR a algunos de los entrenadores que asistieron al acto y quienes -como reconocimiento-, solo recibieron solo un ramo de flores. “Mi sueldo es chiquito, 4 mil pesos mensuales, es más simbólico que otra cosa”, explica en entrevista Fabricio Chamor, entrenador de atletismo paralímpico para invidentes. “El pago depende del Instituto del Deporte Mexiquense -IDM- y llega después de cuatro o seis meses. No es un dinero con el que puedas contar realmente, aquí estas más bien por el amor al deporte y el gusto de hacer algo por el país”.

Fabricio vive de ingresos propios obtenidos por una clínica de fisioterapia propia además de trabajar en un banco. Anteriormente, explica, su sueldo provenía del Fondo de Apoyo para deportistas de Alto Rendimiento -Fondepart-, cuya paga depende directamente de la Comisión Nacional del Deporte -Conade-. Pero como en 2018 no calificó para el Mundial le dieron de baja; de ahí su llegada al IDM. “Esperemos que este año, con los resultados obtenidos en Lima, pueda volver al Fondepart donde los salarios sí son importantes”.

LSR confirmó este dato con Aníbal Torres, entrenador de Yareli Salazar en ciclismo de medio fondo. Él, como integrante de Fondepart, asegura estar satisfecho con el salario promedio de 28 mil pesos que recibe y considera como una remuneración justa.

El caso de David Hernández es similar al de Fabricio. Él entrena a siete atletas quienes obtuvieron tres medallas en Lima. “Gano en promedio diez mil pesos mensuales y tengo diez meses sin cobrar”, declara a LSR. “Dependo de la Federación Mexicana de Deportistas con Parálisis Cerebral y aunque ellos reciben recursos a través de CONADE, es el día que no nos han pagado. No nos han dado una explicación clara de lo que sucede”, precisa. De ahí que hace tres días se hayan manifestado en la entrada de CONADE.

Al igual que Fabricio, David obtiene recursos por otros medios, en este caso un empleo matutino en la Fundación Teletón. “Como entrenadores merecemos un respeto, los resultados ahí están; son palpables. Nos sentimos aislados porque no se nos toma en cuenta para lo justo, incluido este tipo de reconocimientos. Esta situación es general para quienes estamos fuera del Fondepart. No debiera ser, pero nos hemos tenido que acostumbrar a cobrar con retrasos”.

Paradójicamente, la atleta Ana Victoria Galindo, al pronunciar un discurso en tribuna, aseguró “gracias a los que pagaron sus impuestos para que nosotros pudiéramos recibir nuestros apoyos”. Se refería a los estímulos económicos que el gobierno federal les entregó a su regreso de Lima: un promedio de 700 mil pesos a cada ganador de medalla de oro y de 600 mil para ganadores de medalla de plata. Mientras que cada entrenador recibió un estímulo de 240 mil pesos.

Iván Rodríguez, integrante del Fondepart y entrenador de las atletas paralímpicas Floralia Estrada y Rosa María Guerrero, cuenta a LSR que apoyan al resto de sus compañeros que a la fecha no han cobrado. “De alguna manera ellos son los pies, manos y ojos de quienes entrenamos”, reconoce. No obstante, habla del descontento que causó el hecho de que todos los entrenadores recibieran el mismo estímulo de 240 mil pesos, aun cuando algunos de ellos no regresaron de Lima con ninguna medalla.

“Si bien es importante estimularlos, creemos que debe haber una diferencia entre los que no trajeron medallas y los que sí. En mi caso, soy uno de los tres entrenadores que trajimos más oro y medallas, en comparación del resto. Por eso consideramos que sí debe haber una distinción”.

Tanto Floralia como Rosa María, aprovecharon la oportunidad para recordar a la Conade que el anterior gobierno federal (el del expresidente Peña Nieto), no les entregó el estímulo económico que se les prometió al regresar como ganadoras del campeonato mundial de Londres 2017. En lugar del dinero, narraron, solo recibieron largas de tiempo y trámites prometiéndoles lo que nunca llegó.

En entrevista con LSR, la titular de la Conade y exatleta olímpica, Ana Gabriela Guevara, dio sus argumentos del porqué se tienen adeudos salariales con entrenadores. “Es un tema de las Federaciones, no de la Conade. Nosotros tenemos una partida para las Federaciones, de apoyo al cuerpo técnico, les expedimos ese presupuesto; pero las Federaciones no lo dispersan mensualmente como debería de ser, es responsabilidad de ellos”, señala.

“Estamos haciendo una propuesta para que nosotros atraigamos de nuevo ese control, para dejar de darle el dinero a la Federaciones. Este fin de semana tendremos reunión con el Sistema Nacional de Deporte y ahí se tocará el tema con la Federaciones para que esto deje de pasar. Pero bueno”, matizó, “no sucede con todos los entrenadores, solo son algunos casos particulares”.