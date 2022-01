Apuntan a religiosos, como posibles nexos del narco y Cuauhtémoc Blanco

Un sacerdote se perfilaría como uno de los principales y posibles enlaces entre cabezas de grupos criminales y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

El Sol de México reveló este martes una fotografía en la que se observa a Blanco junto con Irving Eduardo Solano Vera, El Profe y/o El Gato, líder del Cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

En la misma imagen aparecen Homero Figueroa Meza, La Tripa, líder del grupo criminal Comando Tlahuica o Los Tlahuicas. Enseguida está Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, El Ray, líder regional del CJNG, asesinado en prisión.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Silla Rota, la reunión de la imagen ocurrió a finales de 2018 o inicios de 2019.

Un día después de la difusión de la fotografía apareció una manta en Morelos que, según las mismas fuentes, fue hecha Homero Figueroa Meza.

Según los reportes, Los Tlahuicas supuestamente tienen mucha injerencia porque Blanco les entregó el sistema de agua de Cuernavaca, cuando fue alcalde, e incluso podrían estar involucrados en el asesinato del activista Samir Flores.

Hasta donde se sabe, van a salir más fotos de Cuauhtémoc Blanco con líderes de bandas criminales.

Además, las fuentes señalan que la reunión se produjo por gestiones de un importante miembro de la jerarquía católica, a través del enlace con un sacerdote de nombre Juan Alvarado.

"Yo no tengo nada que esconder, que investiguen al 100 por ciento, esa foto la tomo como una más de las que me he tomado (...) pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo y no le voy a negar la foto a nadie", argumentó Blanco.

En su columna de El Universal, este jueves el periodista Héctor de Mauleón, pregunta si acaso fue Hugo Eric Flores, dirigente evangélico y del Partido Encuentro Social, quien pudo concertar la cita de la foto. También escribió que buscó la versión de Flores, pero no obtuvo respuesta.

Además, De Mauleón indica que sus fuentes le dijeron que la fotografía proviene del celular de Esthela Yadira Huitrón y/o Rosario Herrera, "operadora y publirrelacionista de Guerreros Unidos en Morelos", y pregunta si acaso fue ella quien tomó la foto "que tiene en aprietos al gobernador".

(Luis Ramos)