Aprueban sin cambios reforma educativa en comisiones del Senado

Luego de que le devolvieran el dictamen con cambios, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron sin cambios la reforma educativa y pasa al pleno.

Durante la discusión de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales en materia educativa, sólo se mostró la postura en contra del Partido Acción Nacional (PAN).

Los senadores del PAN mantienen su posición de que esta nueva reforma no resuelve el problema de fondo.

El legislador panista Julem Rementería aseguró que esta es una reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ofrecer para el Día del Maestro.

No podemos aprobar una legislación tan importante en materia educativa y aquí no se está yendo a ese fondo. Hay cosas buenas, sí, pero las que tienen que ver con la rectoría en lo que son las plazas simplemente se dio un salto pa'trás, que significa varias décadas para este país. Me parece que ni en el procedimiento, ni en el fondo ha sido resuelto de manera satisfactoria para poderlo aprobar", comentó.

Algunos de los cambios tienen que ver con que se incluya en los planes y programas de estudio la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva.





