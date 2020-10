Aprueban Miscelánea fiscal; discuten artículos reservados

El dictamen contempla que se establezcan sanciones a los contribuyentes que no paguen sus impuestos. (Cuartoscuro)

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 291 votos a favor, 142 en contra y una abstención, la miscelánea fiscal que es parte del presupuesto de ingresos 2021. Los artículos reservados se discuten en estos momentos, pero se prevé que al ser propuestos por las bancadas de oposición, serán rechazados por el voto mayoritario del bloque de la 4T.

Aunque la bancada de Morena reiteró que ésta no contempla nuevos impuestos, el bloque de oposición respondió durante sus posicionamientos en tribuna que sí lo es. Y aunque ayer se aprobó la ley federal de derechos, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano les reprocharon los aumentos aprobados en impuestos al uso del espacio radioeléctrico al considerar que ello implicará un aumento en la telefonía celular e internet; agregaron el pago de derechos a la minería.

La diputada perredista Abril Alcalá señaló que poner impuestos a la venta de productos por internet también es aumento de impuestos, "el SAT va por quien vende por internet y si no va por ellos, va por el proveedor de internet, esta miscelánea fiscal es terrorista" y anunció el voto de la bancada en contra.

Higinio del Toro de Movimiento Ciudadano crítico que la miscelánea fiscal no incluye la reactivación económica ni atiende las necesidades del país en la pandemia, "no hay ninguna medida fiscal para apoyar a las Pymes ni a los mexicanos que se quedaron en el desempleo, pero sí incluyen medidas agresivas para seguir fiscalizando a la misma base tributaria porque no la amplía", dijo.

El diputado priista Fernando Galindo también criticó que no se otorguen apoyos económicos a familias (el ingreso básico universal) y empresas; y acusó que no se haya incluido a petición de la IP la resolución ágil para la devolución de IVA. "Los privados necesitan mayores incentivos para que inviertan en el país", expuso. El PAN se mantuvo en sus propuestas de reducir el IVA, ISR y IEPS.

MISCELÁNEA FISCAL 2021; ELIMINAN DISPONER DE FONDO DE SALUD

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con 18 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado del Código Fiscal de la Federación.

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) quedó fuera del dictamen debido a que el único artículo que se mencionaba en la iniciativa que envió Hacienda era el referente a la cuota complementaria del IEPS a gasolinas.

Entre los objetivos planteados de la estrategia del gobierno federal están combatir la evasión y elusión fiscal, así como las operaciones simuladas de las empresas.

Morena también avaló que la Comisión de Hacienda y Crédito Público eliminara del dictamen de Ley de Ingresos de la Federación 2021 la disposición que permite al Gobierno federal hacer uso de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.

El dictamen contempla que se establezcan sanciones a los contribuyentes que no paguen sus impuestos, como el aseguramiento precautorio de bienes contra terceros relacionados, la cancelación del registro a asociaciones que lucren con donativos e incluso bloquear en internet a las plataformas digitales de servicios.

Sin el aval de Morena, la oposición acordó eliminar del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2021 la disposición que permite hacer uso de los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar que estaban etiquetados para el Insabi este año.

El diputado Marco Antonio Andrade Medina señaló que en México se están normando las leyes y se tienen previsiones financieras, donde se prevé regularizar el pago de impuestos eficaz por parte de los contribuyentes.

APP, APEGARSE A NORMAS

Respecto al pago de impuestos de las empresas transnacionales que ofrecen servicios a través de aplicaciones, Pablo Gómez Álvarez comentó que los servicios de entregas de grandes empresas deben apegarse a las normas y al bloqueo temporal en lo que retienen el impuesto si no lo entregan, ya que es una atribución de obligación para que las mismas reporten su ISR.

Agregó que si las empresas incumplen en el pago de impuestos se prevé una suspensión, bloqueo o cancelación de sus servicios, pero la importancia del asunto es que es responsabilidad de las empresas entregar los impuestos a la administración pública.

Asimismo, Huerta Corona precisó que en la adhesión para que se cuenten con las herramientas adhesión tecnológicas para uso de la autoridad fiscal, es viable porque da certeza jurídica en beneficio de los que tributan, para darles seguridad jurídica.

En su intervención la diputada Aleida Alavez Ruiz opinó que el tema de los amparos que solicitan las empresas trasnacionales para no reportar impuestos al fisco, se están atribuyendo aspectos que no les corresponden; pero las medidas que se aplicarían son para que se hagan los pagos correspondientes a su servicio.

"Estas empresas además en cuanto un cliente deja de pagar le cortan, le cortan el programa o lo que hayan contratado con las empresas correspondientes, no dan un día más para tener el servicio si no se paga, pues es el mismo caso que deben de reportar con el Estado", dijo.

La diputada Paola Tenorio Adame indicó que las grandes empresas que llegan a no tener su domicilio fiscal, y que además incumplen con la falta de pagos de impuestos, se les debe hacer cumplir con la ley y efectúen el pago de ISR, acción que no significa incumplir con censurar o cancelar servicios.

Por su parte el diputado Iván Arturo Pérez Negrón externó que uno de los compromisos en la LXIV Legislatura fue y es que todas y cada una de las reformas que se hicieran al marco normativo, tendrían que dejar claramente los postulados e hipótesis legislativas para que la autoridad correspondiente puedan ejercer en su mandato.

"Se tiene que dar plena certeza jurídica a partir de que las cosas estén claras, nosotros somos representantes populares y tenemos que tener un compromiso y un grado de responsabilidad mayúsculo cuando se trata de salvaguardar garantías constitucionales, cuando se trata de salvaguardar el patrimonio de las familias", añadió.

La presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público remitió los dictámenes que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa.