Aprueban leyes para la implementación del T-MEC; pasan al Ejecutivo

En una votación que- bajo el contexto de la emergencia sanitaria- duró casi dos horas y media, un promedio de entre 367 y 377 diputados federales, aprobaron sin mayores contratiempos cuatro minutas que el Senado envió en el marco de las reformas legales al T-MEC que entrará en vigor mañana. La ley de impuestos generales de importación y exportación (que sustituye a la ley aduanera) no fue incluida en la agenda a tratar porque surgió de la propia cámara.

En esta sesión extraordinaria de poco más de seis horas 130 diputados no asistieron. Las cuatro minutas fueron aprobadas en lo general y lo particular, sin mayores debates ni votos en contra, pero una sola abstención. Cabe destacar que en general, las bancadas políticas no hicieron mayores cuestionamientos durante sus posicionamientos e intervenciones y solo hablaron de las bondades de cada tema. Esto significó que pasaran por alto aristas que sí se debatieron ayer en el Senado como, por ejemplo, el tema de las patentes para elaborar medicamentos genéricos; o si en verdad se vulneraba el derecho a la libertad de expresión en los casos de derechos digitales.

Algunos legisladores optaron por no hacer uso de la tribuna, pero enviaron sus observaciones por escrito bajo solicitud de que fueran agregadas al diario de los debates. Para votar, 370 diputados ingresaron al recinto por bloques de cincuenta personas para mantener la sana distancia. Por eso el salón de sesiones lució vacío la mayor parte del tiempo.

Los resultados individuales por minuta fueron: ley federal de propiedad a la protección industrial (que reemplaza la ley de propiedad industrial) se aprobó con 377 votos. Ley de infraestructura de calidad (qué sustituyó a la ley federal de metrología y normalización), 367. La minuta relacionada con dos modificaciones al código penal federal para el combate a la piratería y protección de derechos y autor (tanto en obra cinematográfica como fonogramas) con 364. Y las modificaciones a la ley federal de derecho de autor para proteger los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, con 369.

También se aprobó con 372 votos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que autoriza reanudar la selección de los cuatro consejeros del INE.

IGUAL QUE EN SENADO, DIPUTADOS APROVECHAN PARA POLITIZAR

No dejaron pasar la oportunidad y los petistas abrieron la sesión extraordinaria para reclamar otra vez a la panista Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, haber enviado una controversia constitucional contra el presidente López Obrador por temas de seguridad. La “afrenta” fue respondida por diputadas del PAN en una guerra de carteles.

Luego, vinieron los discursos. “Antes que nada le quiero manifestar mi repudio total a su ilegitima decisión… quedará asentado en la historia de esta legislatura su ilegitima y desleal decisión, lo siento por usted” dijo la diputada María de los Ángeles Huerta de Morena. “A nombre del PT le retiramos nuestro apoyo y reconocimiento a la actual presidenta de la Cámara por haber violado nuestra confianza y salirse de la normatividad que le dimos”, acusó Reginaldo Sandoval.

Pero también aprovecharon para adelantar los festejos por el triunfo del presidente a dos años de las elecciones presidenciales. “Mañana celebraremos con los mexicanos”, afirmó el diputado Benjamín Robles, “la 4T es una realidad a dos años del histórico triunfo de AMLO, la transformación está en marcha pese a los intentos golpistas de la derecha por periodistas, empresarios, pseudo intelectuales y manifestantes en auto que añoran la corrupción y pretenden que López Obrador se vaya antes de cumplir su mandato de seis años”.

Por su parte el panista Ricardo Villareal reclamó a Morena “en 1993 ustedes votaron contra el Tratado de Libre Comercio, lo llamaban un tratado de neoliberales, de conservadores… celebro que hoy como gobierno entendieran su importancia”.

LEYES APROBADAS

Las leyes aprobadas entre ayer y hoy en el Senado de la República y que más tarde se discutieron en la Cámara de Diputados son: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ley de Infraestructura de la Calidad, reformas al Código Penal Federal, modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fue aprobada por 367 votos a favor, 1 abstención y cero votos en contra; los mismos números registró la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Las reformas al Código Penal Federal fueron aprobadas por 364 votos a favor, 1 abstención y cero votos en contra. Las modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor se avalaron con 369 votos a favor, 1 abstención y cero votos en contra.

También se avaló en lo general y en lo particular la Ley de Infraestructura de la Calidad, con la cual se busca impulsar la competitividad y garantizar que los productos y servicios cumplan con estándares globales.

La reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor busca proteger canciones, libros y otras creaciones audiovisuales e intelectuales, mientras que la Ley de Infraestructura de la Calidad tiene como fin impulsar la competitividad y que los productos desarrollados cumplan con estándares globales.

Dentro de lo aprobado, también está la reforma al Código Penal Federal en materia de delitos contra la propiedad intelectual, la cual sancionará el acceso ilegal a contenidos digitales, así como establecer multas y penas de prisión.

Con esto, se cumple con la armonización de leyes reglamentarias que se encontraban pendientes para la entrada en vigor del T-MEC.

