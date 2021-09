Aprueban Ley Orgánica de la Armada de México; se militariza el país: oposición

El Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que incluye la participación de la Marina en trabajos civiles relacionados con seguridad pública.

De acuerdo con el dictamen, que fue aprobado en comisiones por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, con la nueva ley se creará la Unidad de Policía Naval que se integrará a la Guardia Nacional.

“Además de considerar las políticas en materia de seguridad pública, las cuales están dirigidas a que las fuerzas armadas mexicanas apoyen a la Guardia Nacional y coadyuven con las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno, razón por la cual se adiciona la Unidad de Policía Naval, enlistando las atribuciones de esta”, reza el dictamen.

El dictamen fue aprobado con 85 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones por lo que sustituirá a la ley respectiva que se promulgó en 2002.

A pesar de haber sido aprobada de manera unánime en las comisiones, durante la discusión en el pleno algunos legisladores se opusieron y denunciaron que se trata de un proceso de militarización del país.

“Hay una parte sustantiva de esta ley que viene a pavimentar un camino peligroso que es la militarización de la vida pública nacional. No podemos pensar que esa es la vía correcta para la vida nacional”, afirmó Emilio Álvarez Icaza.

Por su parte, Movimiento Ciudadano en voz de Juan Zepeda también se sumó a la condena a esta nueva ley.

? Con 84 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Armada de México. — Senado de México (@senadomexicano) September 2, 2021

“Evidentemente esto no fue una propuesta de campaña del actual gobierno. Es más, estaban en contra de la militarización. ¿Pues qué no esto que hoy precisamente se nos propone, no lo propuso el presidente de la República como algo que no iba a hacer?”, cuestionó desde la tribuna Zepeda.

La nueva ley además incluye avances en materia de paridad de género pues establece que tanto hombres como mujeres podrán acceder a cualquier nivel de jerarquía dentro de la Armada y también se fortalecerá el sistema de educación naval.

MJP