Aprueban homologación de compendio de insumos para la salud

El Consejo de Salubridad General aprobó también el esquema para su estructura orgánica; el protocolo técnico de la hepatitis viral tipo C crónica, y la actualización de la guía de manejo antirretroviral de personas que viven con VIH (Foto: Especial)

El Consejo de Salubridad General (CSG) aprobó la creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que incluye 14 mil 549 claves de medicamentos e insumos, con el cual se sustituirá a los cuadros básicos de cada una de las entidades del sector y las homologará en una sola.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, destacó que el objetivo es garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

El nuevo Compendio Nacional de Insumos para la Salud incluye 14 mil 549 claves distribuidas en nueve libros, entre los que se encuentran medicamentos herbolarios y homeopáticos, material de curación, instrumental y equipo médico, así como equipo de osteosíntesis y endoprótesis.

En el libro de medicamentos hay mil 865 claves, 262 de ellas son para enfermedades infecciosas parasitarias, 218 para oncología, 180 para endocrinología y metabolismo, y 103 para cardiología, entre otras especialidades.

En el encuentro también se autorizó el esquema propuesto para la estructura orgánica del CSG; la publicación del protocolo técnico de la hepatitis viral tipo C crónica, y la publicación de la actualización de la guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

En Palacio Nacional, Alcocer Varela indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido acabar con la corrupción y recuperar los servicios de salud, pero para lograrlo es necesaria la colaboración de todos los integrantes del Consejo de Salubridad General.

Durante su participación, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, enfatizó la necesidad de beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles, por lo que resaltó el ahorro de mil 700 millones de pesos que lograron en la compra consolidada de antirretrovirales.

En el encuentro también estuvo el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, quien habló de la corresponsabilidad entre las instituciones del Sector Salud, la cual es fundamental para no caer en un modelo de autorregulación. “El ejemplo se debe poner desde las instituciones, eso me queda claro. Nosotros no pensaríamos en tener que hacerlo como una obligación, sino como una convicción”.

Mientras que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, resaltó que es importante dar a conocer las acciones que se realizan en beneficio de la población, con el objetivo de “evitar la mala percepción de que estamos sacrificando calidad por precio”.





AJ