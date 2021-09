Aprueban en comisiones Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores aprobaron hoy, unos minutos antes de que inicie la sesión plenaria del Senado, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que fue enviada desde la Cámara de Diputados, sin ningún cambio.

La ley fue aprobada en comisiones con ocho votos a favor, una abstención y seis en contra en la comisión de Justicia y con seis votos a favor y cuatro en contra de la comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Los senadores de oposición anunciaron que en caso de que la Ley sea aprobada en el pleno, presentarán una acción de inconstitucionalidad pues la propuesta de Ley viola el pacto federal que rige a la nación.

"Es una ley que pudiéramos debatir con el tiempo, con el profesionalismo y con el cuidado que amerita. La verdad de las cosas es que es un proyecto que nace en una coyuntura en un debate político del caso de Tamaulipas en la Cámara de Diputados", afirmó el senador panista Damián Zepeda.

A Zepeda se unió Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, que agregó que era necesario defender y respetar la división de poderes y que el poder legislativo no podía estar sometido al poder ejecutivo.

"En menos de siete días se le va a obsequiar ¿a quién? esta Ley. No veo la prisa, la celeridad de este análisis y me preocupa porque debemos tener respeto al poder legislativo, no ser obsequiosos con el ejecutivo, máxime que esta Ley vulnera la Constitución en varios de sus aspectos", afirmó Castañón.

Al mismo tiempo que la reunión de las comisiones sesionó de manera extraordinaria, los distintos líderes de las bancadas se reunen en la Junta de Coordinación Política, unos minutos antes de que inicie la sesión que originalmente fue convocada a las 11:00 de la mañana.

Por su parte los senadores panistas ofrecieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que la totalidad de la bancada blanquiazul respalda a su coordinador luego de que se filtrara que algunos solicitarían su remoción del puesto de la coordinación por haber organizado la visita de Santiago Abascal, líder del partido fascista español VOX, y anunciar el evento como una iniciativa de todo el partido.

(Luis Ramos)