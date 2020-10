Aprueban en comisiones dictamen para eliminar 109 fideicomisos

Con 29 votos a favor en lo general, 9 en contra y una abstención, integrantes de la Comisión de Presupuesto aprobaron en lo general y lo particular el dictamen que aprueba la eliminación de 109 fideicomisos.

En una reunión que duró menos de 15 minutos, estratégicamente el legislador de Morena César Hernández quien propuso incluir en este dictamen un artículo transitorio para incluir en la eliminación 30 mil mdp del Fondo de gastos catastróficos en temas de salud), retiró su reserva. Esta fue la razón por la que el martes el bloque de legisladores de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) se levantaron de la discusión el martes por la noche por considerar que este era un albazo legislativo, pues este fondo no es parte del dictamen.

Al igual que Hernández, los morenistas Iván Arturo Pérez Negrón, Irineo Molina y Pavel Jarero retiraron sus reservas y anunciaron que las presentarían directamente ante el pleno legislativo.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, declaró a La Silla Rota que esto no significaba que hubieran logrado retirar estás reservas del dictamen.

-Solamente un ardid de procedimiento para sacar el dictamen y llevarlo al pleno, y en el pleno harán las reservas. La retiraron de la discusión en la comisión, pero lo más seguro es que van a ir al pleno.

-¿Están listos para dar el debate allá?, se preguntó.

-Estamos listos

-Saben que los van a mayoritear ¿no?

-¡Sí claro! Lo sabemos, pero la mayoría no les da la razón.

La Silla Rota ha dado seguimiento a este tema, pues ayer el bloque opositor anunció que al no haber dictamen aprobado (en lo general y particular), éste no podría incluirse hoy en la orden del día de la sesión. La presidenta de la Mesa Directiva, la priista Dulce María Sauri, informó ayer que la comisión "está tratando de corregir un problema de procedimiento que se presentó ayer".

Por la mañana el presidente López Obrador se refirió al tema y defendió la eliminación de los fideicomisos por considerar que estaban fuera de control por la presencia de "aviadores".





kach