Aprueban en Comisiones Dictamen de Presupuesto de Egresos 2022

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó con el voto de Morena, PT y PVEM el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Se reunieron 31 votos contra 24 de los partidos de oposición. Este miércoles se votará en el pleno legislativo.

Diputados de oposición cuestionaron a la bancada oficialista por qué en el dictamen se reasignaron un promedio de 8 mil millones de pesos a programas que no lo solicitaron. Y porque se recortó a los órganos autónomos para reasignar a ramos administrativos.

"Interesa saber quién, cómo y con qué argumentos reasignan, por qué no se escucha lo que presentaron las comisiones en los parlamentos abiertos", dijo el diputado priista José Francisco Yunes.

El presidente de la comisión Erasmo González detalló que, en efecto, se recortaron 8 mil 38 millones de pesos "a criterio de la comisión, junta directiva y cuerpo técnico".

Enlistó que las reasignaciones son al programa de fertilizantes por 2 mil 700 millones de pesos beneficio directo al campo. Adicionalmente 457 millones al programa Sembrando Vida. Reasignación por 2 mil millones a personas con discapacidad.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se realizó otra resignación. Más 116 millones a la SEP en el área de infraestructura. 500 mdp de pesos a Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en Salud 1580 millones para vacunas.

La diputada priista Blanca Alcalá afirmó que están de acuerdo en el caso de la resignación a vacunación, pero lamentó que no se precise si será para vacunas covid o vacunas en general. Y sugirió que se retomen también las propuestas que presentó la alianza Va por México ayer.

Reiteraron que los parlamentos abiertos que se realizaron "quedaron a deber". Y lamentaron que no se haya querido incluir la opinión de los directores generales del IMSS e ISSSTE.

El diputado panista Mario Riestra enfatizó que el hecho de haber pospuesto el debate de la Cuenta Pública 2019 jugó en contra del Presupuesto 2022.

"Eso bien habría ayudado al Gobierno Federal para cuidar el ejercicio del gasto en el tramo final de esta administración. Cuiden al presidente de la República, cuidémoslo todos, pero escuchando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación", dijo.

Y adelantaron su voto en contra en la sesión del pleno legislativo, donde se abordará el tema este miércoles.

Diputados de Movimiento Ciudadano no hablaron ni a favor ni en contra del presupuesto que planteó la alianza PRI, PAN y PRD. Pero plantearon sus comentarios.

La diputada Mirza Flores señaló que se deben fortalecer los programas de atención a la mujer en Secretaría de Salud, por ejemplo, atención a cáncer de mama y cervicouterino. Mientras que Salomón Chertorivski cuestionó por qué se fijaron mayores recursos a programas que fueron evaluados por la Auditoría Superior de la Federación.

"La modificación que se nos propone en este dictamen con una modificación del 0.1% ni siquiera tiene una sustancia que permita pensar que hubo una escucha de las minorías", afirmó.

Legisladores de Morena defendieron el dictamen en general y aseguraron que se encuentra acorde a los lineamientos de los proyectos de la 4T.

La diputada panista Margarita Zavala planteó que el dictamen presupuestal no protege ala niñez. "Sí hay un claro incremento en materia de salud, y está dirigido solamente a las vacunas covid. 26 mil millones; y 2 mil 634 el esquema básico de vacunación que ya trae tres años de rezago. Y hubiera sido fácil garantizar el tratamiento de niños y niñas con cáncer", dijo.

"Este es un presupuesto que administra la pobreza pero no la combate me genera crecimiento económico", afirmó. Agregó que tampoco es su presupuesto qué se perfile a fortalecer la reactivación económica. Con referencia a la limitación de deducción de donaciones a organizaciones civiles, dijo "Sí ya no dejan donar, por lo menos hay que apoyarlas.

PRESUPUESTO DE AMLO PARA 2022 ES MACHISTA Y NO PROTEGE AL MEDIO AMBIENTE: MC

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 no responde a la situación extraordinaria derivada de la pandemia por covid-19, ni atiende las grandes deudas de este gobierno.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), informó en un comunicado que el proyecto presentado por el gobierno federal ignora la protección ambiental, ya que reduce en 8.7% los recursos destinados al combate del cambio climático.

La banda naranja asegura que se trata de un presupuesto machista porque no combate a las violencias en contra de las mujeres. El gobierno simula, por un lado, un incremento presupuestal dentro del Anexo 13, de las Erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres, al incluir asignaciones que no tienen relación con el combate a las violencias, por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Mientras que, por el otro, reduce en 100 millones el presupuesto para el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

En materia de seguridad, el gobierno ha profundizado la estrategia de militarización en la seguridad pública y tareas de administración que no les corresponden a las Fuerzas Armadas

Desde 2014, el gasto en seguridad ha tenido una caída de 0.6 % real cada año, el 2022 no es la excepción. Lo más preocupante es que en los últimos tres años de esta administración la Sedena ha ejercido el mayor gasto de seguridad pública sin resultados en la construcción de paz.

De acuerdo con MC, aunque el presidente ha dicho poner primero a los pobres sobre todo, el Presupuesto 2022 en materia de salud, sigue dejándolos en último lugar. El presupuesto de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral quedó prácticamente estático en comparación con este año, solo incrementa lo relativo a la inflación.

Sumado a estas inconsistencias el presupuesto es antifederalista se sigue sin contemplar proyectos de inversión para las entidades federativas y municipios. Además de la nula transparencia en el destino de los fideicomisos que fueron eliminados.

Ante dicho panorama, la bancada naranja en la Cámara de Diputados dará la batalla para corregirlo por lo que propondrá seis puntos para corregir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022:

1. Exigimos que se priorice en el presupuesto para las acciones de mitigación del cambio climático basadas en los compromisos internacionales firmados por México.

2. Se evalúe y discuta el reconocimiento, la redistribución y recompensa al trabajo de cuidados de las mujeres en México.

3. Un aumento del presupuesto destinado al fortalecimiento de las policías locales, específicamente al Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).

4. Debe aumentarse de manera urgente el presupuesto en salud, especialmente para la población sin seguridad social.

5. Se evalúen estrictamente las medidas centralistas de austeridad a proyectos de inversión que permitan a las familias mexicanas recuperarse de los efectos de la pandemia.

6. Exigimos la construcción de un sistema de protección social redistributivo con un Ingreso Básico Universal como pilar.

















kach