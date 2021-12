Aprueban el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja con error de Segob

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado aprobó con 14 votos a favor y 6 votos en contra la designación de Victoria Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno de Banxico.

La discusión sobre la aprobación de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México se originó debido a un error en el documento oficial firmado por la Secretaría de Gobernación en el que se especifica que Rodríguez es propuesta como integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora del Banco de México.

"Somete la aprobación de ese órgano legislativo, la nueva propuesta de la C. Victoria Rodríguez Ceja, como integrante de la Junta de Gobierno y Gobernadora del Banco de México", reza el documento oficial.

Sin embargo, la designación del gobernador o gobernadora no es facultad del Senado.

"Se nota que hay poca comunicación en el gabinete porque un día después del oficio del presidente de la República, que envía el 24 de noviembre, llega el del secretario de Gobernación con fecha del 25 de noviembre firmado por Adán Augusto López en donde se lee la propuesta para gobernadora", explicó el secretario de la Comisión, Víctor Fuentes antes de leer la cita textual del oficio de la Secretaría de Gobernación.

"Si vale la pena hacer una aclaración institucional por parte del Gobierno de la República sobre si el secretario de Gobernación se le ocurrió, quien le habló, quién le comentó esto", afirmó el secretario.

Fue a partir de esta discusión y confusión generada por el documento enviado por la Secretaría de Gobernación que la Comisión tuvo que especificar en el dictamen que la aprobación de Victoria Rodríguez es para ser miembro de la Junta de Gobierno.

El senador Alejandro Armenta Mier, aclaró y leyó el dictamen que aprobó la Comisión y en el que se especifica que se aprueba la propuesta de designación de Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

"Queda claro que esta comisión sólo está votando la ratificación de la propuesta, si hay un error o no en el texto del Ejecutivo, no es de nuestra incumbencia, es nuestra facultad corregir, estamos corrigiendo si es que así tendría que interpretarse pero nosotros estamos respetando la ley, estamos respetando los procedimientos y estaríamos eligiendo a una miembro de la Junta de Gobierno. Lo que suceda después no es competencia del Senado de la República", afirmó Armenta.

OPOSICIÓN CREE QUE NO CUENTA CON EXPERIENCIA SUFICIENTE

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la oposición legislativa encabezada por el PAN, propuso que en el dictamen se apruebe a Victoria Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México pero afirmando que no puede ser gobernadora.

Esto debido a que de acuerdo con la opinión de senadores como Gustavo Madero, no cuenta con la experiencia necesaria en temas relacionados con finanzas por lo que no puede ser gobernadora pero sí puede ser uno de los dos miembros sin experiencia en finanzas que la legislación del Banco de México plantea.

El otro miembro de la Junta de Gobierno es Gerardo Esquivel, también propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tampoco contaba con la experiencia en finanzas que se requiere para ser gobernador del Banco de México.

Si bien el Senado no puede designar al gobernador de la institución, atribución única del ejecutivo federal, la especificidad del voto propuesto por el PAN significaría ponerle un candado a Rodríguez Ceja para que no sea gobernadora del Banco de México.

La bancada de Morena y sus aliados, PT y PVEM, participaron en la comisión afirmando que el Senado únicamente está aprobando que Rodríguez Ceja sea miembro de la Junta de Gobierno.

Victoria Rodríguez Ceja, aspirante a Gobernadora del Banco de México (Foto: Especial)

Además, las y los legisladores morenistas afirmaron que la falta de experiencia en finanzas también está relacionada con la poca participación de mujeres en estos organismos debido a que no se les permite acceder por, justamente, falta de experiencia lo que se vuelve un círculo vicioso.

La propuesta del PAN fue desechada pero los panistas adelantaron que presentarán la misma opinión en el pleno del Senado cuando se decida si aceptar o no el dictamen de la Comisión.

bv