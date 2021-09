Aprueban diputados en lo general la ley de revocación de mandato

La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 491 votos la minuta de Ley de Revocación de Mandato que envió el Senado. La bancada del PAN anunció que en el debate de los artículos reservados buscará modificar la pregunta que se propondrá a la ciudadanía y que evitará que los "Siervos de la Nación" intenten recopilar firmas en el sentido de la ratificación de mandato.

El diputado panista Ricardo Villarreal enfatizó que la pregunta debe girar en torno a la revocación "dejen la pregunta como dice la Constitución, ¿quieren la revocación o no? Este no es un proceso de premio, sino de sanción", dijo. Qué listo que el interés de los mexicanos no está en este tema si no en temas sanitarios y de salud.

Durante sus participaciones los legisladores de Morena defendieron un solo argumento, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometería a una revocación de mandato en marzo y que estaban seguros que "el pueblo le respaldaría".

Sin embargo, la bancada panista propuso que, así como el titular del Ejecutivo se sometería a la revocación de mandato también debería someterse a juicio político a la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, por cobrar "diezmo" a los trabajadores del municipio Texcoco para su campaña a la gubernatura del Estado de México en 2017.

La diputada María Teresa Castell afirmó que la ciudadanía "debe tener el poder de detener la destrucción del país... no permitiremos que el presidente intenté ocupar ese ejercicio como campaña electoral".

Y agregó que la funcionaria federal es "una corrupta que llega al poder y financiar su campaña pidiendo moches, ya sabíamos de sus tranzas y aun así llego a la SEP nombrada por un presidente que se la pasó diciendo que se habían acabado los moches. Sí Morena tuviera una pizca de congruencia deberíamos estar hablando del juicio político contra esta funcionaria".

Los legisladores de la bancada del PRI respaldaron la revocación de mandato; pero condicionaron que se otorgue el presupuesto necesario al Instituto Nacional Electoral.

LLEGA A SAN LÁZARO MINUTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO

La minuta de la Ley Federal de Revocación de Mandato llegó a la Cámara de Diputados y ya fue publicada en su gaceta parlamentaria. Sin embargo, los coordinadores de las bancadas tomaron su decisión hasta el día de hoy, después de sus respectivas reuniones plenarias, cuando determinen si mantendrán las mismas posturas de sus partidos en el Senado.

La semana pasada la Cámara Alta aprobó esta ley con 101 votos a favor de un total de 120. Y Morena consiguió este respaldo al ceder a la modificación de la pregunta, que respetó el verbo "revocar", en lugar de "ratificar".

En San Lázaro los coordinadores parlamentarios no sostuvieron la reunión semanal de la Junta de Coordinación Política que se celebra a las 13 horas; pero sí se reunieron en una comida informal.

LOS ESCENARIOS

La morenista Aleida Alavez explicó a La Silla Rota que tras la modificación en la redacción de la pregunta, hecha por consenso en el Senado, podría mantenerse igual mañana.

"Mal haríamos en querer modificarla porque son temas que ya avanzaron por acuerdo desde el Senado. Me parece que solo tendríamos que allanarnos a ese dictamen, por eso iríamos en el mismo sentido", dijo.

Consideró que "no tendría por qué haber alguna modificación, yo haría un llamado a que los partidos nos allanemos a estos acuerdos".

Por su parte el panista Elías Lixa, quien se perfila como uno de los legisladores que posicionará el tema en tribuna, detalló en entrevista que hasta el momento todavía no se integra la orden del día de la sesión parlamentaria a celebrarse mañana.

Sin embargo, explicó que en lo personal, la minuta del Senado sí debe modificarse.

"La ventaja de un sistema bicameral es que una Cámara revisa lo que aprueba la otra. Y creo que la Cámara de Diputados debe darse a esta tarea. Me parece que el tema de la pregunta sigue siendo ambiguo a pesar de que mejoró de manera importante, creo que debe apegarse más al texto constitucional".

La pregunta aprobada en el Senado dice "estás de acuerdo en que (nombre), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoca el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?".

En opinión del panista por Yucatán, la pregunta no resuelve de manera clara el sí o el no de la revocación.

"No debe dejar lugar a dudas sobre lo que se consulta, a la revocación. No es la continuidad lo que pretende el texto constitucional", dijo.

La minuta que llegó del Senado señala en el artículo 13 que el "Instituto Nacional Electoral podrá establecer convenios de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias, para prevenir detectar y sancionar el uso de recursos públicos". Esto, en caso de que dependencias de gobierno destinen dinero para recabar el apoyo ciudadano en cuanto a firmas.

Lixa consideró que a este artículo se debe sumar a la Auditoría Superior de la Federación "como un elemento importante de transparencia".

Y sugirió incluir otros temas respecto al uso de las conferencias mañaneras en el tema. Cabe recordar que en el último proceso electoral y la consulta ciudadana del primero de agosto, fue motivo de discusión que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó ambos temas desde sus conferencias mañaneras; y que esto fue motivo de exhortos desde el INE y el Tribunal Electoral.

"Tendríamos que tener mucha conciencia y objetividad a la hora de anexar ese punto porque al final se pueden generar tendencias desde el propio gobierno. Creo que tenemos que ser muy analíticos respecto a los alcances de lo que ya está aprobado en el Senado y su conveniencia para este ejercicio democrático", finalizó.

