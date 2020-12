Aprueban diputados dictamen para reformar ley de pensiones

La Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados aprobó con 23 votos a favor y la abstención de los integrantes del PRI y PRD el dictamen a la iniciativa que envió el presidente para modificar la Ley del Seguro Social y de Ahorro para el Retiro, con el fin de modificar las pensiones de los trabajadores (Afores).

El artículo 37 fue reservado para su discusión en el pleno por causar división entre los legisladores de las bancadas. El tema podría votarse en el pleno esta semana.

Patricia Terrazas diputada panista a cargo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, informó los lineamientos generales del dictamen. La iniciativa presidencial planteó reducir de 1250 a 1000 semanas de cotización y la reducción será paulatina y comenzará con 750 de cotización para aumentarlo gradualmente hasta alcanzar un total de 1000 en año 2031.

El aumento porcentual a la aportación de la cuenta individual de los trabajadores iniciaría a partir de 2023, de 6.5% más la cuota social al 15%. Y la aportación patronal subirá gradualmente de 2023 a 2030, del 5.15% a 13.85%; mientras que la aportación del Estado beneficia a los trabajadores de menores ingresos sin incrementar su monto total, también en 2023. Es decir, un año antes de que concluya el sexenio.

Terrazas explicó también que "el cambio en la determinación y pago de la pensión garantizada también es gradual entre 2023 a 2030, al principio del período comenzar a cubrir a quienes tengan 750 semanas de cotización", precisó. "Por cada uno de los años restantes se aumentarán 25 semanas hasta alcanzar las mil que se requerirán, conforme el artículo 170 de la ley del seguro social", agregó. De aprobarse el dictamen, ahora los asegurados podrán elegir un seguro de renta vitalicia y/o mantener sus recursos en una administradora de fondos al retiro. En caso de fallecer el pensionado o trabajador, los beneficiarios designados podrán acceder a los recursos sin necesidad de acudir a una instancia jurisdiccional; con el cambio el pago dependerá directamente de la tesorería a través del gobierno federal.

Aunque los legisladores aprobaron en general, el artículo 37 causó polémica. Por ejemplo la panista Patricia Patrón Laviada explicó que con base en un análisis de Cofece, "el mecanismo para regular las comisiones, según el dictamen, no es flexible" y propuso su eliminación. El priista Fernando Galindo consideró que ese punto tenía que resolverse en lugar de esperar a que se debatiera en el pleno. "Consideramos que no es buena idea poner precios máximos en la economía", dijo; "estamos a favor de reducir las condiciones que se le cobran los trabajadores en este país, pero hacerlo de manera artificial no es la manera correcta". Y anunció su voto en abstención, igual que la bancada del PRD que afirmó tener dudas sobre el tema. Por su parte la bancada de Morena respaldo la iniciativa presidencial pues consideró que las ganancias de los Afores son "escandalosas".

La Silla Rota informó el 03 de diciembre que en el parlamento abierto que se realizó sobre el tema, la Asociación de Bancos de México planteó también eliminar el artículo 37 ya que "introducen controles de precios ajenos a nuestro sistema constitucional y el régimen internacional de protección de inversiones".

Terrazas propuso a los legisladores establecer una mesa de trabajo de redacción para modificar el artículo 37, a fin de obtener un dictamen por consenso general. Sin embargo, Morena rechazó la propuesta para impulsar la aprobación del dictamen en ese mismo momento y discutir dicha reserva en el pleno.