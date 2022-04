Aprueban diputados aliados de la 4T iniciativa sobre el litio

Diputados de coalición Juntos Haremos Historia aprobaron con mayoría simple la iniciativa presidencial en materia de Litio que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió hace 20 horas.

El bloque oficialista reunió 298 votos a favor; mientras que la Coalición Va por México votó en abstención.

Los dirigentes nacionales de la coalición Va por México, acompañados de sus coordinadores parlamentarios, adelantaron que votarán en abstención en la iniciativa presidencial sobre el litio que aprobaría Morena hoy en el pleno en fast track toda vez que la iniciativa llegó ayer las 20 horas y se publicó a la medianoche; es decir, no cumple aún 24 horas (al menos) de difusión y menos un dictamen.

ABANDONAN LA SESIÓN

Diputados del PRI, PAN y PRD abandonaron el recinto legislativo en medio de los gritos de "fuera, fuera" de los legisladores de Morena porque La coalición oficialista rechazó dos mociones suspensivas mismas para posponer el debate de la iniciativa de reforma presidencial sobre el Litio.

Frente a los gritos de rechazo de Morena, legisladoras panistas les dijeron adiós con la mano y les mandaron besos a la distancia. En tanto el audio de la sesión de transmisión de la Cámara de Diputados fue silenciado.

La bancada de Movimiento Ciudadano permaneció en el recinto y la legisladora Amalia García subió a tribuna para fijar el posicionamiento de la bancada.

"Esta iniciativa debe garantizar su constitucionalidad y el debido proceso legislativo, Coincidimos en lo sustancial pero Preocupa que deja abierto un espacio de interpretación que abre la puerta a la incertidumbre jurídica y resoluciones judiciales", dijo.

Solicitó que se amplíe el espacio para su discusión y consolidación, así como aportaciones de las bancadas opositoras. Destacó que la coalición oficialista tiene prisa por aprobar el dictamen Y subrayó que eso traerá desventajas al tema. "Estando a favor del fondo y contenido de esta iniciativa pedimos que se abra el espacio en comisiones para poder fortalecerla".

MANTENDRÁN ALIANZA ELECTORAL

Adelantaron que mantendrán su alianza electoral y coalición legislativa; señalaron estar conscientes de que ayer "no fue el mejor día" para el gobierno de la 4T y señalaron que lo único que éste ha hecho, es unirlos como oposición frente "a una reforma retrógrada".

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que "este ya no es el país de un solo hombre" y celebró el triunfo de ayer contra de la iniciativa presidencial en materia de reforma eléctrica. Por su parte el coordinador Luis Espinosa Chazaro reiteró que ayer el Poder Legislativo dejó de ser oficialía de partes del Ejecutivo.

El dirigente nacional panista, Marko Cortés, dijo que ayer "fue un día histórico, el presidente ya tiene claro que sí hay oposición... Pasamos la primera prueba de ácido, el presidente se esta metiendo autogoles".

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, afirmó que Morena aprovecha que la oposición ve con buenos ojos que el Estado mantenga la rectoría sobre el control de litio; pero, advirtió que no está clara la forma en cómo lo plantea la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser reformas secundarias a la Ley de Minería.

Aunque Morena cuenta con mayoría simple para su aprobación, Moreira subrayó que "lo preocupante de la iniciativa del presidente es que controla toda la cadena de producción de litio ¿eso incluye la producción de baterías?... No sabemos el alcance de lo que esto tiene, no podemos acompañar esta votación a favor, pero nos preocupa porque tenemos un amplio pensamiento nacionalista" cuestionó.

Explicó que la coalición tiene dudas serias al respecto y que no hay certeza de que se destinen recursos para la exploración del mineral "nos preocupa que se pueda quedar enterrado, hoy se nos da un albazo frente a un discurso político más que técnico o nacionalista".

Agregó que no hay dictamen de la iniciativa y que sería lo mejor llevar el tema a análisis en comisiones; y que por estas razones votarán en abstención.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que "Morena y el gobierno debe entender que no pasará ninguna reforma constitucional que no sea sólida para México... Están desesperados porque no saben cómo cumplirle a la gente y en las elecciones les vamos a ganar ". Y señaló que su partido buscará evitar que el actual gobierno no se convierta en una dictadura. "Morena es un ave carroñera de paso, ganó ayer, gobierna hoy y se irá mañana porque les vamos a ganar la presidencia".