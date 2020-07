Aprueban compra foránea de medicinas; farmacéuticas protestan

Con 290 votos a favor y 71 votos en contra, la cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar un artículo a la ley de adquisiciones, por lo que el gobierno federal podrá ya realizar compras de medicamentos y vacunas en el extranjero como parte del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Así, las dos líneas que dividían a la bancada mayoritaria de la oposición, permanecieron y así lo mostraron los resultados de la votación.

Los grupos de oposición que votaron en contra (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano), señalaron en tribuna sus cuestionamientos, dejando en claro que no se oponían al objetivo de la iniciativa, sino a los cómos que quedaron fuera del dictamen considerando que son compras hechas al extranjero.

El perredista Raymundo García, afirmó "no daremos un cheque en blanco (al gobierno federal) sin garantías de calidad ni reglas claras... Dejar adquisiciones a través de organismos intergubernamentales internacionales es un error... Es dar manga ancha para las compras en el mercado internacional bajo esquemas de nula transparencia y con grandes tintes de corrupción".

El legislador de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez, abonó en ese sentido con otras precisiones que presentó con el fin de mejorar la iniciativa; pero todas, fueron rechazadas. "No estamos en contra del fin, sino el cómo... Hay que meter candados como seguridad, por ejemplo, que se administren límites y rangos y dinero... No define que es un organismo intergubernamental internacional y creo que debemos limitar que éste no haga subcontrataciones para que no ejerza el papel de intermediario internacional para la compra de medicamentos", advirtió.

El dictamen, agregó, "crea inseguridad jurídica en términos de venta y compra... Que un producto en el extranjero sea abarato no significa que sea de calidad, hay que evaluar durabilidad, calidad, la OPS y la Organización Mundial de la Salud proveen de recursos médicos a muchos países con deficiencias de producción de estos productos, pero no son los grandes productos ni tiene gran calidad porque abastecen a países con características de crecimiento y desarrollo inferiores al nuestro", señaló.

Y finalizó diciendo "en el artículo 1 de esta ley tenemos la historia de ´La Estafa Maestra´ porque es la puerta a todo este tipo de compras".

La panista Martha González también objetó el dictamen y puso como ejemplo que "las adjudicaciones directas que se han hecho, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, han sido a sobreprecio, hasta tres veces más como en el caso de la empresa del hijo de Barttlet con los ventiladores del IMSS en Hidalgo. O los contratos al ex delegado federal en Jalisco o al hermano del titular del IMSS". Y advirtió que en la compra de estos medicamentos, "la Organización Mundial de la Salud y OPS son reguladores y por ende no avalan la calidad de los insumos para la salud porque para eso esta la Cofepris... Se corre el riesgo de que los productos importados pasen por encima de la regulación sanitaria nacional, sean de dudosa procedencia y nula calidad, que afecten a los mexicanos y sin responsabilidad de los efectos que se puedan generar".

Refirió que la OMS, por realizar esta función, cobra una comisión de 4.25 sobre el total de lo adquirido. "Es inaudito", consideró.

#DesdeLaCurul "Esta ley abre la oportunidad a productos de menor calidad y generar más corrupción" @DunyaskaPANVer, diputada del #PAN por Ley de Adquisiciones *ir pic.twitter.com/plBUvhakd9 — La Silla Rota (@lasillarota) July 30, 2020

La bancada priista ya había advertido su voto favorable, bajo el argumento de que su prioridad era que los enfermos contaran con medicamentos para sus padecimientos. La bancada de Morena, naturalmente, justificó su voto señalando que de esta manera, se enfrentaba el bloqueo de los grandes laboratorios farmacéuticos.

#DesdeLaCurul "Yo voté a favor de que la vacuna ya esté en nuestro país, no queremos que se sigan muriendo más mexicanos" @cynthialopezc1, diputada federal del #PRI. *ir pic.twitter.com/yt81kROrhl — La Silla Rota (@lasillarota) July 30, 2020

Pero el posicionamiento más férreo, fue el del Partido del Trabajo por el diputado Óscar González. "No hay farmacéutico pobre... Nadie se queda sin empleo, lo que se terminan son los intermediarios en el abasto de medicamentos... Pedimos su comprensión a los integrantes de la comisión de Transparencia, independientemente de que estemos de acuerdo o no, esto es para atender esta emergencia. No es el carácter de un país democrático hacer las cosas así", justificó, "pero la emergencia lo requiere de esta manera... estamos calculando un ahorro muy importante de dinero", pero no aportó cifras ni estimados.

Protestan farmacéuticas

La industria farmacéutica criticó que los cambios a la Ley de Adquisiciones para comprar medicamentos en el extranjero y sin licitación fueron aprobados al vapor en la Cámara de Diputados por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, alertaron que no será tan fácil implementar estas acciones y que se generará opacidad en las adquisiciones.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la modificación al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, con el cual el gobierno podrá comprar medicamentos e insumos para la salud sin licitación, ahora podrá hacer adjudicaciones directas a organismos intergubernamentales internacionales.

"Yo creo que lo hicieron al vapor por una instrucción del presidente, dijeron lo tienes que sacar porque lo tienes que sacar. Pero es un tema muy delicado", señaló Juan de Villafranca Andrade, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), en entrevista con La Silla Rota.

"El análisis yo creo que lo llevaron a cabo (los diputados), los partidos de oposición no están de acuerdo con esta situación, pero tal parece que es así, una decisión ya tomada y van a ir por ese camino", destacó Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Esta situación encendió las alarmas en la industria farmacéutica desde el pasado 14 de julio, cuando el presidente López Obrador expresó que la compra de medicamentos para 2021 se haría en el extranjero a través de la Organización Mundial de la Salud para evitar desabasto y señaló que había mucha corrupción.

Lo que se sabe es que la compra consolidada para 2021 será por un monto aproximado de 60 mil millones de pesos y que se realizará con el apoyo de la OMS para cubrir el 80% de las necesidades para el Sector Salud.

El 19 de julio, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos y la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos emitieron una carta dirigida al mandatario, en la que dijeron que el desabasto se debe la mala planeación de las compras y pidieron que los señalamientos de corrupción no fueran generalizados y que si alguna empresa incurrió en ese delito, se le castigue.

Opacidad y desabasto, las principales preocupaciones

Gual Cosío alertó que con adjudicaciones directas difícilmente podrá haber transparencia sobre qué se adquiere y cómo, por lo que señaló que se puede generar opacidad en las adquisiciones que el gobierno lleve a cabo.

Al respecto, De Villafranca Andrade destacó que: "Naciones Unidas no va a solucionar, no es la panacea, entonces en el momento que hagan canales de referencia, van a salir a comprar y yo quiero ver cómo va a estar la opacidad, que esos estudios de mercado se hagan por lo menos transparentes. Va a haber opacidad, va a haber corrupción, va a haber desabasto".

Gual Cosío coincidió en que comprar en el extranjero no es la respuesta para los problemas del país. "Esto difícilmente solucionará el abasto porque hay varias condiciones que se tienen que cumplir para que esto se dé, empezando por la parte financiera, que es adelantar el 50%, en algunos casos más, porque son montos que no tiene considerados la OMS en el fondo estratégico y revolvente".

De Villafranca destacó también que 600 mil familias que dependen de la industria farmacéutica, por lo que con estos cambios en las adquisiciones habrá alrededor de 2 millones de mexicanos que se van a ver afectados.

Gual Cosío y De Villafranca declararon que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento de las autoridades con la industria farmacéutica, a pesar de la carta que enviaron al presidente López Obrador.

"Nosotros seguimos en la misma tesitura de buscar el diálogo, de tratar de encontrar soluciones conjuntas a nivel local, no se tiene que ir por una situación de compra al extranjero cuando se tiene una planta productiva aquí en México envidiable para muchos países", enfatizó Gual Cosío.