Aprueban candado de 10 años a exfuncionarios para laborar en la IP

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Austeridad Republicana, que les devolvió el Senado para establecer una restricción de 10 años a ex funcionarios para emplearse en la iniciativa privada.

El dictamen logró 47 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones pese a que legisladores de oposición advirtieron un exceso en dicho candado.

Fernando Galindo, del PRI, dijo que para su partido lo único bueno es el nombre de Ley de Austeridad.

Esta reforma, dijo, va en contra de los servidores públicos federales del país.

"Prohibir que un funcionario público pueda trabajar en algún sector hasta después de 10 años de haber trabajado es una aberración, lo que van a tener es servidores públicos de muy mala calidad."

"No me imagino un Secretario de Hacienda, luego de haber regulado a todas las empresas del país porque es presidente de la Junta Directiva del SAT, que regula a todas las empresas, no podrá trabajar en ningún sector de la economía", ejemplificó.

Fabiola Loya, de Movimiento Ciudadano, aseguró que es un exceso establecer en la ley que los servidores públicos no puedan trabajar en la iniciativa privada durante 10 años luego de dejar el cargo.

"Esta minuta da pasos para atrás y no abona a una equidad, respeto a los derechos de las personas, y no abona a la transparencia y rendición de cuentas", aseguró al dar a conocer su voto en abstención.

Sonia Rocha, del PAN, también consideró que es un exceso prohibir por 10 años que un ex funcionario se emplee en la iniciativa privada.

"Queremos gente con capacidad y esto no lo incentiva, esto no tiene nada que ver con no estar de acuerdo con el tema de austeridad. Es un exceso y este proceso seguramente será violatorio de derechos laborales", indicó la panista.

Con información de Reforma

JGM