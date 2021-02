Aprueban aumento en recaudación de IVA e ISR; AMLO pide prudencia

Yo respeto la decisión que tomaron los legisladores de ampliar el monto de ingresos, ya se aprobó así, no sé exactamente de cuánto es la cantidad excedente, yo pienso que debería de manejarse ese excedente con mucha prudencia, es mejor tenerlo de reserva ante cualquier contingencia para no caer en déficit, no tener problemas, porque también había la mala costumbre de inflar los ingresos, para darle satisfacción a todos, porque también eso era para que nadie protestara, nada más que se inflaban los ingresos yo prefiero que eso se mantenga como reserva para no caer en déficit", sostuvo.