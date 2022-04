Aprueba Senado reforma a Ley Minera para regular explotación del litio

Por mayoría de votos, el Senado aprobó en lo general la minuta con cambios a la Ley Minera que envió la Cámara de Diputados.

Hubo 87 votos a favor y 20 en contra de legisladores de oposición; cabe mencionar que también hubo legisladores de oposición que se abstuvieron, 16, entre ellos los priistas Claudia Anaya, Manuel Añorve, Eruviel Ávila, Mario Zamora, Beatriz Paredes, Nuvia Mayorga y el perredista Miguel Ángel Mancera, entre otros.

En general de todos los partidos presentaron reservas, en su mayoría sobre los artículos 9 y 10 de esta ley.

MORENA CONVIERTE DEBATE DEL LITIO EN SENADO EN CLASE DE QUÍMICA Y ECONOMÍA

La discusión por la iniciativa presidencial para nacionalizar el litio causó revuelo en el Senado. El debate parlamentario pasó a ser clase de química y economía hasta proyecciones financieras con las que Morena aseguró que el beneficio económico que recibiría el país sería de tal magnitud que alcanzaría para pagar la deuda externa.

Tocó al senador de la 4T Alejandro Armenta quien, con apoyo de cuadros y gráficos, comenzó su explicación. "Todos llevamos la materia de Química", dijo, en alusión a la educación secundaria, "se requiere de mucho conocimiento de la materia, pero no dudo de las capacidades de todas y todos nosotros".

El morenista poblano habló de la litio-química, minerales, bromuro de litio, cloruro de litio, tierras raras y minerales estratégicos. Señaló que la tonelada de litio cuesta hoy un millón 150 mil pesos y que hace dos años era de 150 mil; y adelantó que, según datos del Banco Mundial, el precio incrementará el 500% en 30 años.

Luego hizo proyecciones económicas. "¿Saben que hizo Rusia después de su desintegración? Con el gas natural, que es una cuarta parte del gas natural del planeta, pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Con de litio México puede pagar la deuda externa y salir adelante y ser una potencia".

Enumeró que en 2018 se entregaron 31 concesiones mineras de litio a Inglaterra, Canadá, Austria, España y Estados Unidos en los estados de Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Baja California y Coahuila. "El presidente informó hace 2 meses que de estas 31 concesiones 8 estaban vigentes y una en operación, la de Sonora Bacanora Lithium; las otras son de exploración. Es evidente que el segundo paso es la explotación".

"Aunque digan que estoy loco: sí pagamos la deuda externa con el litio México dejaría de pagar intereses" y refirió que ese dinero puede destinarse a otros proyectos de desarrollo. "En vez de ser un proveedor de materia prima a China deberíamos de ser su principal competidor". Precisó que se requieren investigaciones geofísicas para valorar la calidad de litio.

Los argumentos de la oposición

Las bancadas del PRI, PRD y PAN adelantaron su voto en contra. Movimiento Ciudadano adelantó su voto a favor, aunque refirió imprecisiones y fallas de técnica jurídica en el dictamen elaborado y aprobado en comisiones.

El priista Mario Gastélum cuestionó que la iniciativa presidencial hubiera cometido plagio de otros textos; y contextualizó que, aunque el Senado tenía ya iniciativas previas sobre el litio y que ninguna fue considerada hasta que llegó la del Ejecutivo. "Hay una iniciativa del senador Armenta y quedó muerta. Llegó la del presidente y dijo Armenta hágase a un lado, ahí vengo".

El panista Erandi Bermúdez planteó que el tema es un pleonasmo porque la iniciativa presidencial repite lo que ya está regulado en el artículo 27 constitucional; sugirió que en lo correcto sería añadir la palabra litio junto a petróleo e hidrocarburos en la Carta Magna y no dejarlo de manera imprecisa en una reforma secundaria.

"El artículo 10 de la iniciativa dice que además del litio y otros minerales estratégicos ¿Quién va a determinar esos demás minerales? Le dije en tono de chascarrillo al senador Guadiana pórtate bien, no vaya a ser que mañana digan que el carbón también está en este tema y te vayan a quitar tu concesión".

PASA AL PLENO

Previamente, las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional; y de Estudios Legislativos, Segunda aprobaron la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, con lo que pasó al Pleno.

Con seis votos a favor y dos abstenciones en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional; así como nueve a favor y dos abstenciones en la de Estudios Legislativos, Segunda, se avaló la propuesta que busca reconocer al litio como patrimonio de la Nación, por lo que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservan en favor del pueblo de México.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera fue turnado a la Mesa Directiva, la cual preside la senadora Olga Sánchez Cordero, para que sea sometida a discusión y votación por el Pleno.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, afirmó que hay desconocimiento técnico sobre la importancia estratégica del litio; además, destacó que existen grandes yacimientos en nuestro territorio. En ese sentido, sostuvo que esta es una gran oportunidad para evitar que las grandes empresas mineras acaparen toda la explotación de dicho mineral.

Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, expresó su rechazo a la propuesta, ya que, consideró, no se busca utilizar al litio como palanca de desarrollo, sino crear un monopolio de Estado. También subrayó que no está de acuerdo en estatizar los recursos naturales, pues el gobierno no tiene las tecnologías y los recursos para explotar el mineral.

Del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum aseguró que esta reforma se trata de propaganda gubernamental, ya que el litio ya les pertenece a las y los mexicanos. Asimismo, advirtió que el proyecto podría contravenir algunos capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez dijo que las y los legisladores deberían tomarse más tiempo para analizar la propuesta, pues, aunque su bancada coincide en el fondo del asunto, debe trabajarse mejor para evitar posibles actos de inconstitucionalidad.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, adelantó el voto de su bancada a favor de la propuesta, ya que, a su consideración, beneficia a la economía del país y le permitirá al Estado mexicano liderar la transición a vehículos eléctricos en el mundo. Por ello, dijo que es necesario dotar de presupuesto al órgano rector para que sea una reforma exitosa.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, denunció que las pilas de litio no tienen un tratamiento correcto, ya que contaminan al medio ambiente, por lo que es primordial atender este problema. En ese sentido, indicó que la reforma no contempla la materia de protección medioambiental.