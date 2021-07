Aprueba SCJN controversia sobre desafuero a Cabeza de Vaca

Estoy consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho. La Constitución no protege a la persona sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña. Nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas no sea revertida arbitraria y discrecional mente para mandar mensajes de miedo o de intimidación