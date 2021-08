Aprueba INE lineamientos para revocación de mandato

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los lineamientos para la revocación de mandato, independientemente de que el Congreso apruebe la ley reglamentaria sobre el tema.

Expuso se hace así "porque esto implica acciones que tendrían que comenzar a realizarse desde la próxima semana", afirmó su presidente, Lorenzo Córdova.

Precisó que en cuanto el Congreso apruebe la ley, además de que se expida y publique, estos lineamientos "se adecuarán para su compatibilidad con la ley".

El consejero Ucckib Espadas respaldó la propuesta y expuso "si en 30 días el Congreso no legisla en esta materia no va a pasar absolutamente, nada porque el Tribunal Electoral no puede emitir ninguna medida de sanción ni apremio para que el congreso legisle. Esto es así".

NO SE SUSTITUYE AL CONGRESO

Córdova afirmó que "el INE no pretende legislar ni sustituir al Congreso en sus facultades" y que es respetuoso de la división de poderes. "Podemos afirmar que, con la convicción con la que defendemos nuestra autonomía frente a eventuales intromisiones de otros poderes y órganos del Estado, que respetaremos la división de poderes".

Argumentó que "estamos a 616 días que se publicó la reforma constitucional y desde hace 436 habríamos tenido que contar con una ley reglamentaria". Es decir, que la expedición de esta ley venció el 17 de junio de 2020 ya que fue publicada en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2019.

Destacó que la función del INE no es conocer las razones por la que la ley reglamentaria no está lista; y que por esa razón trabajó en dichos lineamientos que causaron polémica entre partidos políticos.

Agregó que la responsabilidad del INE no es especular si habrá o no acuerdo entre los partidos políticos, "a todos nos conviene claridad certeza y resultado de pactos políticos que deben ocurrir en el ámbito legislativo".

"Ésta es una novedad jurídica qué tendrá mucha historia que contar y también muchas consecuencias por escribirse", dijo.

La consejera Carla Humphrey subrayó que los lineamientos incluyen el voto por internet de los mexicanos en el extranjero.

En términos de fiscalización enlistó que los partidos podrán realizar propaganda sin uso de recursos públicos, me contratar propaganda en radio y televisión, pero si usar sus tiempos oficiales.

"De la propaganda que realicen deberán informar al INE y comprobar el origen de estos recursos para efectos de su adecuada fiscalización", dijo.

¿QUÉ DIJERON LOS PARTIDOS?

El representante del PRI en el Congreso, Gerardo Triana, afirmó que respalda los lineamientos en general; pero objetó que las firmas sean presentadas por organizaciones de ciudadanos pues consideró que esto abre la puerta a la creación exprofeso de "organizaciones al vapor con un fin expreso". Propuso entonces considerar la antigüedad y antecedentes de dichas organizaciones.

El panista Obdulio Ávila dijo que en los lineamientos se debe precisar que la recolección de firmas es para solicitar la remoción del cargo, no para una rectificación.

Respaldó que los partidos políticos no deban participar en la propaganda de este ejercicio pues advirtió que la consulta terminará por convertirse en campañas electorales que el INE no podrá controlar. Y agregó que en la recolección de firmas debe quedar prohibida la participación de sindicatos y organizaciones sociales.

"Es una contradicción permitir que los partidos hagan propaganda y por otro lado prohíban el uso de recursos públicos; aunado a que se permita el uso de tiempos asignados en radio y televisión para posicionar la consulta", dijo. También rechazó la presencia de representantes de partidos en las mesas de opinión y propuso cambiar la figura por observadores de partido. Sin embargo, los consejeros por unanimidad no aprobaron su propuesta.

Eurípides Flores, diputado por Morena, señaló que el tema debe ser pospuesto y retirado del orden del día, hasta que no legisle el Congreso. Propuesta fue rechazada.

EL PRESUPUESTO 2022

Los consejeros electorales también aprobaron por unanimidad su proyecto de presupuesto de 18.8 mil millones de pesos, de los cuales casi 7 mil serán destinados a la consulta popular y revocación de mandato, en caso de que el Congreso ordene su realización.

Durante el debate los consejeros reiteraron que en caso de no realizarse estos ejercicios ciudadanos, ese monto será devuelto a la Tesorería federal.

El consejero Ciro Murayama afirmó que, de hacerse un recorte mayor a este presupuesto, se pone en riesgo la operatividad así como otros proyectos del instituto.

"Si hubiera una reducción abrupta, pensemos de un 30-40%, pues las funciones esenciales que realizan instituto en todo el país en ejercicio de los derechos políticos, se verían severamente dañadas y se ahorrarían 40 centavos de cada 500 pesos. Eso representa algún cambio importante en la estructura del gasto público del país? En lo más mínimo", afirmó.

Y advirtió "dañar el presupuesto del INE puede salir muy caro, no para los consejeros que estamos de paso, sino para las funciones del instituto".

MJP