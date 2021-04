Aprueba Comisión de Justicia minuta del Senado sobre FGR

La Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que corresponde a la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Legisladores de oposición cuestionaron, al igual que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que las familias de víctimas de desaparecidos quedan en el desamparo.

Sólo dos votos fueron la diferencia para empujar este dictamen que se votará esta semana en el pleno del Congreso.

No se descartó la posibilidad de agregar una adenda al dictamen con la finalidad de sumar reclamos de familiares y defensores de víctimas para garantizar una mejor atención. En octubre 2020 fue eliminado el fideicomiso que garantizaba la entrega de recursos económicos para la búsqueda de sus familiares en las 32 entidades del país.

No es la primera vez que la cámara baja difiere de las resoluciones de la cámara alta.

"Esta versión de Ley Orgánica no ayuda, no fortalece justamente estas atribuciones para dejar de ser un país de víctimas", planteó la morenista Lorena Villavicencio. "No era necesario hacer esta ley en este momento, porque no se ha dado cumplimiento a muchos de los objetivos que nos trazamos quienes discutimos esta ley a fondo, con muchas organizaciones de la sociedad civil. Deberíamos dejar primero que se cumpla en sus términos la versión que nos costó mucho trabajo y posteriormente podríamos hacer una evaluación".

La panista Mariana García consideró que el dictamen es un retroceso porque "centraliza el poder en el fiscal, estamos en contra de un manejo en el que se pierde la autonomía de las fiscalías que son las que deben gozar de una autonomía técnica. El modelo que se propone y la creación de fiscalías especiales a modo, la verdad genera una departamentalización".

Agregó que "tampoco consideramos conveniente suprimir la facultad de atracción de la Fiscalía General para atender las omisiones o irregularidades en la persecución del delito. Otro grave error es el retroceso para pasar por encima de los derechos de las víctimas".

La bancada del PRI anunció reservas en el debate del pleno.