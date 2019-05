Aprueba Cámara de Diputados en lo general reforma educativa

REDACCIÓN 08/05/2019 09:15 p.m.

Con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma educativa que el Senado le devolvió el 30 de abril pasado al no conseguir la mayoría calificada.

Para el debate en lo particular, hay 28 reservas y 25 oradores, para cuyo desahogo se calculan al menos dos horas y media, por lo que la sesión podría prolongarse más allá de medianoche.

Antes, en comisiones con una votación unánime de 51 sufragios, diputados de Morena, con el apoyo del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) avalaron los cambios a la minuta del Senado con reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa.

En la reunión de comisiones unidas se obtuvieron 25 votos a favor de los integrantes de la Comisión de Educación y 26 votos a favor de la de Puntos Constitucionales.

La reunión de trabajo fue abandonada por el PAN, por considerar ilegal la convocatoria para las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que aprobaron con cinco cambios la minuta.

Así iniciaron, entre reclamos

Al iniciar el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, el PRI dijo a Morena que "no son sus empleados". La reforma educativa, motivo de la sesión, fue turnada a comisiones para que de inmediato sea devuelta al pleno para su aval.

La bancada del PAN y legisladores afines a Morena expresaron su rechazo a la reforma.

"No estamos hechos a su modo, no somos sus empleados, no estamos aquí para que se nos convoque como ustedes quieren. Es muy lamentable, y yo me quiero sumar al posicionamiento que ha hecho el Partido Acción Nacional, en defender la legalidad de la convocatoria", reclamó la diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI).

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que se incluirán propuestas de los senadores del PRI y Movimiento Ciudadano a la minuta de reforma educativa recibida del Senado, con el fin de que haya consenso en la aprobación por parte de la colegisladora.

"Lo hablamos con senadores de Movimiento Ciudadano, lo hablamos con senadores y senadoras del PRI. Son sus propuestas, están siendo consideradas, esperamos pues que eso abone a la construcción del consenso en el Senado", consideró el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Las comisiones analizan la minuta y en cuanto tengan el aval será subido al pleno. Son ajustes a tres artículos constitucionales.

El Senado de la República está citado para las 19 horas para aprobar la reforma educativa. Se espera que este mismo miércoles sea avalado y se turne a los estados, por ser reforma constitucional.

En la cámara alta también deberá enviar a comisiones las reformas antes de ser avaladas por el pleno.

En tanto, los senadores comenzaron la discusión de las cuatro reformas legales para la Guardia Nacional. Estas deben estar listas antes del 24 de mayo.

Los diputados del PAN abandonaron la sesión de comisiones donde avalarán la reforma educativa. Sin embargo, están presentes los legisladores del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que junto con Morena alcanzan los votos necesarios para aprobarla sin problemas.

En este momento no existe un dictamen de #ReformaEducativa. Además de la ilegalidad de #Morena en la @Mx_Diputados, no sabemos qué estamos discutiendo. Parece que la educación de #México solo responde a una persona y no ve por el interés superior de la niñez. pic.twitter.com/IBmaIPcSLx — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) 8 de mayo de 2019

