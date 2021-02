“Apropiarse de lo público con base en interés privado también es corrupción”

Apropiarse de lo público con base en intereses privados es también corrupción, y ello no puede suceder ni sucede en el actual sistema local de combate a ese flagelo, dijo Julio César Bonilla, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

“Hicimos una reforma para identificar problemas, sanciones, un modelo democrático. México necesita de instituciones, de que no haya impunidad, pero sí sanciones ejemplares. Yo trabajé con Santiago Nieto, en investigación de actos de corrupción en material electoral, y él tiene una premisa: las instituciones deben funcionar para lo que están hechas.

“El sistema local y nacional anticorrupción, coordinan la transparencia. Hemos creado como mexicanos como Estado instituciones que ya no funcionan. Pero en el caso del sistema anticorrupción no crea instituciones, sea transforman. Hay nuevas atribuciones para la Auditoría Superior de la Federación, al igual que para la de la CDMX. El fiscal anticorrupción tiene que existir. Pero quien ocupa la presidencia tanto del sistema local como nacional es una gente de la sociedad civil, algo que legítima”, explicó.

Durante la Mesa de Opinión El Heraldo de México – La Silla Rota, conducida por Alfredo González y Jorge Ramos, también participó el diputado Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la CDMX, quien aceptó que gran parte el retraso para la conformación del sistema local anticorrupción se relacionó con el reparto de cuotas por parte de los partidos en la pasada legislatura.

“La Séptima Legislatura no se puso de acuerdo en repartición de cuotas. En lugar de cinco comisionados querían que fueran siete, que al comisionado presidente lo eligiera el Legislativo, no el pleno del InfoCDMX, pues no les alcanzaba para repartirse entre los grupos. Habían propuesto magistrados anticorrupción fueran 11 personas, lo redujimos a tres magistrados anticorrupción”, dijo Castillo.

Bonilla por su parte dijo que el tema anticorrupción en México ha tomado interés en los últimos años. Un análisis marca como entre 2001 y 2018 fue decreciendo la visualización ciudadana con relación a la corrupción, pues en ese lapso de entre 180 países se pasó del sitio 51 al 138.

Castillo dijo en cuanto al retraso en la instalación del sistema, que efectivamente había un desdén institucional hacia el tema. “Hace 10 meses que tomo la presidencia llego me encuentro atraso dos años en la implementación sistema local anticorrupción, nueve meses sin pleno en transparencia, tampoco contralor, ni magistrados. Y en el caso del fiscal anticorrupción, nos encontramos en tránsito de procuraduría a fiscalía”.

ANTECEDENTES

La Ciudad de México, Campeche y Chiapas son las únicas tres entidades que no cuentan con un sistema local anticorrución, a pesar de que debía estar conformado ya desde hace tiempo. Apenas se eligió al comité de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudanana (falta elegir al Comité), no hay fiscal anticorrupción y aunque el gobierno de la CDMX ya mandó sus ternas, el Congreso no ha escogido a los magistrados anticorrupción.

La falta de esos nombramientos ha impedido instalar como tal el sistema.

