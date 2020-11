Aprobación del PEF, en riesgo de rebasar su fecha límite por 1ra vez

En nueve horas de sesión parlamentaria semipresencial, la cámara de Diputados ha escuchado un promedio de 80 reservas de las mil 029 que interpusieron todas las bancadas parlamentarias, con el fin de analizar en lo particular el presupuesto de egresos aprobado esta madrugada con el voto mayoritario de la Cuarta Transformación (4T). De mantenerse este ritmo de trabajo, para escuchar 200 reservas por día, el presupuesto no quedaría aprobado antes del 15 de noviembre que es su fecha límite oficial, pues requeriría de quizás cinco días más para el desahogo de cada reserva. Es la primera vez que esto ocurre en la cámara baja.

Hasta el momento las 75 reservas han sido rechazadas y algunas de ellas retiradas por sus promoventes; Morena pactó no aprobar ninguna modificación que altere el dictamen de la comisión de presupuesto publicado en la Gaceta Parlamentaria. Fue por eso que el panista Marco Antonio Adame, acusó desde su participación virtual, "la postura que ha tomado Morena es similar a la de un gobierno salinista, en la que el congreso no se atrevía a modificar ninguna propuesta enviada por el presidente, en este caso el presupuesto".

LAS 7 RESERVAS QUE MORENA APROBARÍA

Este acuerdo trascendió dentro de la bancada. Aprobarían siete reservas de las mil 029 para realizar precisiones en algunos artículos. Una asigna recursos, sin precisar la cantidad, para la atención y detección oportuna del cáncer infantil; otra incluye apoyos a los docentes que imparten actividades académicas en las escuelas de tiempo completo; otra incrementa su presupuesto hasta 170 mdp para mantener la operatividad de las escuelas normales de educación superior.

(Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, dialoga con René Juárez Cisneros, Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Juárez Piña y Tonahtiu Bravo, durante la sesión de este miércoles)

Una más presentada por Pablo Gómez que se refiere al anexo 23 y que "no se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de seguros de separación individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción 4 del párrafo segundo del artículo 127 de la constitución".

Otra de la diputada Wendy Briseño para asignar recursos al programa de salud materna sexual y reproductiva contenidas en el anexo transversal 13. Y otra para reducir el monto del programa Nacional de Reconstrucción.

LA CONTRAPROPUESTA DEL BLOQUE OPOSITOR

Se trata de una reserva más amplia que englobaría modificar el presupuesto de egresos con el fin de lanzar un salvavidas al presupuesto de los estados mismo que, según la Alianza Federalista, recibió un recorte del 8.9% del gasto programable. Esta tarde los coordinadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano entregaron ésta a Ignacio Mier y Terán, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien plantearía la propuesta al equipo del presidente López Obrador.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, explicó a La Silla Rota, que su documento es resultado del grupo que integraron para analizar el presupuesto de egresos. Plantean incrementar recursos a los ramos de agricultura y desarrollo rural, comunicaciones y transportes, economía, educación pública, salud, medio ambiente y recursos naturales, seguridad y protección ciudadana, y entidades no sectorizadas. Y reducir el ramo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) y pago de deuda pública.

"Estos recursos son para apoyar a las entidades federativas y municipios en esos rubros y cuidamos que no sea una propuesta que reviva prácticas indebidas y corruptas de gestión de recursos, es para fortalecer rubros de gasto que sentimos debilitados", señaló.

Por ahora la propuesta es negociada en privado, no se ha presentado en tribuna; y de llegar a algún acuerdo, podrían hacerlo en la sesión de mañana.

"Queremos que sea analizada en toda su amplitud y estamos en la búsqueda de consensos. Mier y Terán la recibió, su actitud en general es de recepción a las propuestas, pero obviamente él tiene que ser un camino de interlocución para esperar mañana una respuesta de su parte", relató. La resignación de recursos, precisó, se tomaría de los Pidiregas y pago de deuda. "Tomaríamos recursos de la parte que se quiere asignar para deuda e intereses de la deuda, tomando en consideración que su desempeño este año ha requerido una menor cantidad de recursos de los que están presupuestados", dijo. "No afectaría el pago de la deuda porque no somos irresponsables, porque el desempeño del pago de este año nos dice que no se va a gastar tanto el año entrante".

Y SI MORENA DICE NO...

En ese escenario el pleno continuará con el análisis de las reservas restantes. De las mil 029, 338 fueron presentadas por el PAN, 223 por el PRI, 157 por Morena, 152 por Movimiento Ciudadano, 76 del PRD, 54 por Encuentro Social, 12 de diputados independientes y 6 más del partido Verde.

Esta mañana, desde el inicio de la sesión, la Mesa Directiva propuso a los legisladores presentes agilizar sus tiempos en tribuna a un máximo de cinco minutos para presentar varias reservas en lugar de una sola, pero no todos estuvieron de acuerdo. El reglamento parlamentario otorga 5 minutos de tribuna a cada legislador por una reserva; algunos legisladores presentaron varias reservas en un sólo bloque de 5 minutos, pero hubo quienes pidieron cinco minutos por cada reserva, hecho que ha alargado la agilidad de la discusión. Cabe mencionar que en su mayoría los legisladores han utilizado la tribuna para emitir discursos políticos personales, a sabiendas de que sus propuestas serán desechadas.

(djh)