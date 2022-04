Apoyo a AMLO domina consulta revocatoria; votó apenas 18% del padrón electoral

Alrededor del 90% de los ciudadanos que participaron en la consulta de revocación de mandato respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que siga en el cargo; sin embargo, la participación no llegó al 20%, la mitad del 40 % del censo electoral que era necesario para que el ejercicio fuera vinculante.

Datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) calculan que entre un 90.3 % y 91.9 % de los electores que acudieron a las urnas votó a favor de que continúe el mandatario federal en su cargo los tres años que le restan de mandato, mientras que entre un 6.4 % y un 7.8 % prefirieron la revocación, informó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Sin embargo, la participación estuvo entre el 17 % y 18.2 % de los electores, una cifra muy lejana al 40 % necesario para que la consulta fuese vinculante, según los resultados preliminares del INE.

Mario Delgado, dirigente nacional del partido de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se mostró satisfecho en una conferencia de prensa e incluso portó una camiseta con la frase "Tengan para que aprendan".

"Se rayó el presidente", sentenció, refiriéndose a que el mandatario consiguió un resultado mejor de lo esperado.

Delgado aseguró que el resultado preliminar de la consulta es un éxito para el presidente y para el partido y consideró que se consiguió una buena cifra de la participación, ya que habitualmente en elecciones federales no se suele rondar el 50%.

"Entre 15 y 17 millones de personas votaron a favor del presidente", sentenció, esto es, aproximadamente la mitad de los votos que obtuvo en las elecciones presidenciales de 2018.

El universo de votantes es de 92.8 millones.

Y de acuerdo con el cálculo del INE, ocho de cada 10 ciudadanos decidieron no salir a votar.

"Más de 8 de cada 10 ciudadanos consideraron no votar en este ejercicio de revocación de mandato. La gente habló. Se respeta su decisión", escribió el consejero del INE, Ciro Murayama.

Resultados del conteo rápido del @INEMexico sobre RM:



Participación, entre 17% y 18.2% por ciento.



Más de 8 de cada 10 ciudadanos consideraron no votar en este ejercicio de revocación de mandato.



La gente habló. Se respeta su decisión. — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) April 11, 2022

ACUSAN ACARREOS

Entre acarreos de Morena para trasladar ciudadanos para votar en las casillas, un tuit de la Secretaría de Hacienda que invitó a salir a participar y advertencias de la oposición para anular esta jornada, el resultado que arrojó la revocación de mandato favoreció al presidente Andrés Manuel López Obrador en porcentajes, más no en número de participación por lo que este ejercicio no alcanzó carácter de vinculante. Especialistas consultados por La Silla Rota adelantaron que el titular de Ejecutivo no tiene mucho que festejar.

"NO ES PARA ECHAR CAMPANAS AL VUELO": ANALISTAS

Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Federal Electoral y actual académico del Tecnológico de Monterrey, afirmó que el dato relevante de estas cifras está de la participación. "Quiere decir que habrá aproximadamente 6.5 millones de votos, un número cerca de 7% que votaron en contra del presidente de la República. Y que a su favor se expresaron entre 11 y 12 millones de mexicanos. Creo que no son grandes números como para que el presidente eche las campanas al vuelo".

Destacó que también se ratificó la estimación de que la mayoría de quienes participaron, votaron por el mandatario. Pero contextualizó que la cifra está "muy lejos del 40% que se requería para que esto fuera vinculante; y el presidente quería una gran votación", dijo.

El exconsejero electoral consideró también que en general, hay buenos resultados de este ejercicio en cuanto a la labor del INE. "Ya veremos mañana por dónde encamina el presidente su discurso. Ellos celebrarán que se le ratifique, pero también llegará una Reforma Electoral al Congreso y habrá que ver cuál es su contenido"

Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica y experto en encuestas y temas electorales, precisó que el hecho de que el presidente haya obtenido el 90 % de aceptación no deja del lado que fue "en un ejercicio desangelado con desdén ciudadano", calificó.

"No debería tomarse como algo muy relevante", dijo Berrueto, "considero que no hay mucho que festejarse. Me parece que el presidente tendrá entre 15, máximo 17 millones-y-medio de votos. Es una votación muy baja, la mitad de lo que obtuvo en la elección presidencial. Y es también un número no muy lejano a lo que fue la votación de Morena en la elección intermedia. En mi opinión, son datos muy negativos porque seguramente no era lo que esperaban. Al menos no lograron alcanzar el mismo número de votos de la elección presidencial porque se quedaron a mitad del camino".

Berrueto agregó que, en cuanto a la parte cuantitativa, el INE "lo hizo razonablemente bien de acuerdo a la calidad de su trabajo distintos comicios. Aquí la nota destacar es el desempeño de las autoridades federales, gabinete y gobernadores que además de estar permanentemente hostigando al órgano electoral, también incurrió en un proselitismo ilegal que afecta la legitimidad de todo el proceso".

Finalmente, consideró en que las proyecciones del conteo rápido elaborado por el INE se sostendrá con los resultados oficiales mañana, pues aseguró que estos ejercicios se realizan con rigor estadístico.

UNA JORNADA DE ACUSACIONES

Desde la mañana esta jornada fue intensa en términos políticos. En la sede del Instituto Nacional Electoral a las 8 de la mañana se instaló la sesión permanente del Consejo. Y el consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó que, aunque en este momento no existen fraudes electorales, sí existen prácticas fraudulentas.

Y se refirió específicamente a "múltiples irregularidades y el eventual posible potencial uso de recursos públicos para impulsar la revocación" por lo que advirtió a los actores políticos "si insisten en violar las leyes electorales durante esta jornada o cometer delitos como acarreo completo y coacción del voto, serán ellos los que empañan la narrativa de éxito de esta jornada".

Dos de estas prácticas fueron denunciadas por el Partido de la Revolución Democrática a través de su representante, Ángel Ávila. Primero, expuso que la Secretaría de Hacienda emitió un tuit a las 7:16 horas para invitar a la gente a participar en la jornada. Cuando la Comisión de Quejas del INE ordenó las medidas cautelares correspondientes, el tuit fue borrado de la cuenta oficial. El segundo fue para denunciar acarreo de Morena para llevar gente a votar a las casillas.

Ávila denunció que emitiría una queja para anular la revocación, lo que molestó a Morena. Su dirigente nacional Mario Delgado acusó que sería un fraude monumental hacer esta solicitud; más tarde, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, agregó que, de hacerlo, el INE tendría que financiar la reposición de este ejercicio.

En conferencia después de las 20 horas, Delgado aseguró que no acarreo gente a las casillas, sino que los trasladó para encontrar la casilla y dijo que el INE cambió la ubicación de las mismas.

"No es ninguna ilegalidad ni acarreo. La gente se organizó en el traslado porque había menos casillas. No pretendemos incidir en el resultado. Morena no compra votos". Agregó que mantiene en comunicación constante con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y que ambos coincidieron en que esta jornada fue un éxito.

Delgado anunció que en breve llegará a la Cámara de Diputados la propuesta de Reforma Electoral.

JORNADA HISTÓRICA: MORENA

"Es una jornada histórica, un triunfo del pueblo de México al inaugurar la democracia participativa, todos los presidentes van a tener que mandar obedeciendo al pueblo; la cifra me parece sobresaliente y el grado de aprobación que tiene el presidente, sacó 15 millones de votos con un tercio de casillas; la gente está muy contenta con la manera de votar del presidente", respondió Mario Delgado en Milenio Televisión.

"Se rayó el presidente", dijo Mario Delgado, líder de Morena al conocer los datos del INE.

Delgado también espetó la frase "tengan para que aprendan" a sus opositores al calificar como un éxito el ejercicio y destacó que de haberse instalado todas las casillas, el presidente habría alcanzado, según sus cifras, alrededor de 45 millones de votos.

Y DE PASO, LA REFORMA ELÉCTRICA

El lunes a las 11:00 horas las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales se reunirán para revisar la versión final del dictamen a la reforma eléctrica, la iniciativa presidencial que el mandatario envió en septiembre.

Aunque el dictamen ya se había dado a conocer hace una semana, mañana discutirán los agregados que anunció ayer el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier. El sábado afirmó que serán para agregar 9 de 12 propuestas que presentó la coalición Va por México como contrarreforma.

En reunión de Consejo Político del PRI, se determinó hoy votar en contra de este dictamen que se discutirá el martes en San Lázaro, informó su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

Cabe recordar que organizaciones afines a la 4T anunciaron que el martes realizarán mítines y protestas afuera de la Cámara de Diputados, lo que podría dificultar el ingreso de legisladores al recinto. No obstante, los diputados federales cuentan con un celular para emitir su voto a distancia.