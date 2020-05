Apodan "Lady Charola" a mujer identificada como diputada federal

Una mujer identificada como la diputada federal Juana Carrillo Luna, fue exhibida en un video en redes sociales, presuntamente por evadir el Hoy No Circula en el Estado de México.

En redes sociales fue difundido un video con el que se acompañó la etiqueta Lady Charola, en el que se observa a una mujer con cubrebocas a bordo de una camioneta, que supuestamente fue detenida por un elemento de la policía, mostrar una identificación con el nombre de la diputada federal por Morena.

La discusión entre la mujer y la oficial se centra en la remoción de placas vehiculares, y al parecer el auto en cuestión infringía el programa Hoy No Circula.

"¿Porque es diputada por eso me falta al respeto, por eso me grita? usted no tiene por qué gritarme y haga lo que usted cree conveniente, que le vaya bien", le reprocha la elemento a la política.

De acuerdo con la base de datos de la Cámara de Diputados, Carrillo Luna tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánico Electricista.

Es secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de San Lázaro, además de integrante de las de Energía y Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

De ser titular de la Secretaría de Mujeres del CEN del PRD, pasó a encabezar el Enlace de Morena en el Distrito XXXVII del estado de México.

