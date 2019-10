Apenas renunció al sindicato, Romero Deschamps dejó el país

A cinco días de que Romero Deschamps haya renunciado a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el exlíder sindical salió del país, de acuerdo con información publicada por Milenio.

Según lo publicado, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la ruta de salida del ex priista al extranjero, por lo que giró un oficio a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer sus movimientos y los de 11 familiares.

El pasado 21 de octubre la agencia en acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, envió a las procuradurías y fiscalías estatales un oficio, con carácter de "reservado y urgente", para que envíen los archivos y bases de datos de "registros, certificados, concesiones o permisos" para Romero Deschamps, sus parientes y cuatro empresas.

Además, fuentes consultadas por Milenio señalaron que la autoridad ministerial solicitó a la Interpol una Ficha Azul para localizar al ex dirigente del gremio y a las procuradurías y fiscalías de los estados, en un plazo de cinco días, "copias legibles y certificadas que respalden la información requerida".

El 21 de octubre pasado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que no existen órdenes de aprehensión contra el ex priista, pero sí siete denuncias presentadas por integrantes del gremio petrolero. En tanto, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer tras su comparecencia del jueves pasado que hay una investigación contra el ex líder sindical y que, muy probablemente, haya una evolución patrimonial en este caso.

Investigan empresas de sus hijos

Este sábado el Sol de México también dio a conocer que La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresa de taxis aéreos, jets privados y una compañía de servicios contables, legales, de diseño y publicidad, vinculadas a los hijos de Romero Deschamps. La empresa estaría asociada con la renta de aviones ejecutivos en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

La Fiscalía le solicita a la Agencia dependiente de la SCT que le instruya a quien corresponda, y con carácter reservado y urgente, informar si en los archivos o bases de datos a su cargo existen antecedentes de registros certificados, concesiones o permisos relativos a aeronaves cuya titularidad corresponda a una lista de 12 personas físicas.

Otra de las firmas en la mira de la Fiscalía es Aeromoky, que fue creada por el piloto aviador Alejandro Parada Cantú y la ama de casa Antonia Cantú Vidal. Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue registrado el logo de marca diseño y nombre de Aeromoky y Aeromonky Service Center registraron el mismo logo de marca.