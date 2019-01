Anuncian cancelación de NAICM pero "no nos han avisado"

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 03/01/2019 08:40 p.m.

Trabajadores de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) saben que la obra se cancelará -tal como anunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú- pero no saben cuándo, ya que nadie les ha informado nada al respecto.

"Simplemente no nos han dicho nada, ni una explicación o información", dijo a LA SILLA ROTA Abundis Ramírez, trabajador en la obra.

Todos los que quedaron sin trabajo tienen que buscarle por otro lado", agregó.

Explicó que él vive en la Cuchilla del Tesoro, a media hora de la construcción. Consideró que la consulta que determinó que sea en Santa Lucía donde se construya el nuevo aeropuerto, fue hecha entre personas que ni siquiera conocían el proyecto.

Él, en su caso no se iría a Santa Lucía a trabajar. "Me queda lejos y no queda otra que seguirle buscando".



Su labor era de ayudante general, y para él era un buen trabajo. "Pero ya bajó el trabajo. Esperemos a ver si hay solución, o no hay solución. Ora sí que este señor (el presidente, Andrés Manuel López Obrador) dejó a mucha gente sin trabajo, sin pensar que dejó a muchas familias sin comer", señaló.

Otro trabajador consultado por LA SILLA ROTA fue Félix Martínez, quien a pregunta expresa sobre cómo está el ánimo entre los trabajadores, respondió que es tenso.

Nos vamos a quedar sin trabajo, no nos han avisado pero ya no hay nada", dijo.

Cuestionado sobre si ya busca otra opción laboral, contestó que sí. "No nos queda otra".

A la salida de la puerta 8 de la obra, de lo que se planeaba como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se ve salir a más trabajadores. Lucen serios. Las risas escasean. Algunos salen en sus propios vehículos, otros caminan para tomar el camión.

Una trabajadora, que tomó el camión en la puerta 7 de la obra, a un par de kilómetros de la puerta 8, compartió que llevaba dos años en la construcción, pero que ya saben que las obras no continuarán.

Afirmó que únicamente esperan un escrito donde les avisen que los contratos ya acabaron. "Cuando llegue se acaba la chamba", expresó, pesimista.

Un guardia describe el cambio en el escenario. "En octubre, de noche, todo esto se veía iluminado de noche, por la obra, ahora ya no".

Este 3 de enero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que los contratos del nuevo aeropuerto de Texcoco ya se habían cancelado.

