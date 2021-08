Zaldívar rechaza "regalazo" y dice que finalizará su presidencia en 2022

A unas horas de que el ministro Fernando Franco resuelva su proyecto sobre el artículo 13 de la Reforma Judicial, que propone ampliar por dos años más su cargo, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció su decisión de concluir su presidencia en diciembre de 2022.

"Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el que fui electo", expresó Zaldívar en conferencia de prensa.

Agregó que ayer habló del tema en una reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le comunicó su decisión.

"Él me expresó su apoyo y respeto a esta decisión, siempre ha sido muy amable y generoso conmigo", dijo.

Zaldívar destacó que la Reforma Judicial aprobada considera a la Suprema Corte como un verdadero tribunal constitucional. Destacó que esta legislación permitirá una autentica carrera judicial, de excelencia, a partir de la cual los ascensos sean por merito y no por parentesco o carrera política, de modo que se le ponga un freno al nepotismo y a la corrupción en el Poder Judicial.

El ministro presidente de la Corte destacó que esta reforma es tan ambiciosa y profunda que requiere una etapa larga para su implementación, no basta la implementación de la ley porque se requiere voluntad política y un tiempo importante.

De modo que el Congreso de la Unión consideró como una buena idea ampliar mi periodo en la presidencia de la Corte, pensando que con ello se evitaría una vuelta al pasado de corrupción y nepotismo, explicó.

"Me parece inconstitucional, pero plausible quien lo piensa seguir con la reforma. Agradezco al Congreso y al presidente su afecto a mi persona, pero no estoy por cargos ni privilegios". Señaló que su trabajo se guía por transparencia y convicciones, "así lo ha demostrado mi carrera, mi trabajo me respalda". Y ejemplificó que se ha enfocado al combate contra la corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial.

El ministro Zaldívar también se refirió a las controversias constitucionales que empresarios han interpuesto contra decisiones del Congreso que son afines a la Cuarta Transformación.

Requerimos ser un instrumento fundamental en el estado de derecho, para generar certeza a los inversionistas. Requerimos una justicia federal que de confianza a los empresarios, que sepan que los contratos se van a respetar y que cuando haya un conflicto habrá un juez independiente y honesto que resuelva la controversia".

En la conferencia mañanera de este viernes, López Obrador comentó que estaba difícil conseguir la ampliación del mandato de Zaldívar en la Corte porque predominan los ministros del antiguo régimen.

López Obrador señaló que los compañeros de Zaldívar no lo quieren porque es un hombre honesto e implementará una reforma en el Poder Judicial.

"Por lo general el Poder Judicial está podrido, hay muchísima corrupción, con algunas excepciones", lanzó el presidente.





(Luis Ramos)