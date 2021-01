Anuncia AMLO apertura en vacunas; subsanaremos el vacío: GOAN

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que dio instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que se autorice a empresas y estados para que adquieran vacunas contra covid, las reacciones no se dejaron esperar puesto que la Asociación de Gobernadores del PAN prometió "actuar de inmediato".

"He dado instrucciones al secretario de Salud de que se emita un comunicado dando autorización a empresas y estados para que puedan adquirir vacunas contra covid, el requisito es que anexen el contrato con la farmacéutica", informó López Obrador durante la conferencia matutina.

Los dichos del presidente contradicen las declaraciones del subsecretario Hugo López Gatell el jueves de que los gobernadores no podían comprar vacunas.

AMLO explicó que dentro de la solicitud que podrán presentar gobiernos locales o empresas, se necesitará anexar a la solicitud de compra, el contrato de adquisición de vacunas, la cantidad y el nombre de las farmacéuticas, así como el dato de a quiénes se le aplicaría el biológico "para no duplicar esfuerzos".

Sin embargo, el presidente explicó que "no es tan fácil" conseguir la vacuna.

"Nosotros hemos conseguido la vacuna porque llevamos meses de negociación, no es tan fácil", dijo.

Por otra parte el presidente estableció que este anuncio es para que no se preste a dobles interpretaciones.

"Que no se piense que hay un monopolio, el trámite para la autorización será sin retraso. ¿Si decimos que no, qué diría el Reforma? Como ellos andan zopiloteando, tenemos que decir ´hay permiso´ para que no nos echen la culpa", explicó.

ACTUAREMOS DE INMEDIATO, RESPONDE LA GOAN

Por su parte, la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) respondió que es urgente corregir el Plan Nacional de Vacunación.

"Se debe recurrir a los estados y al sector privado", subrayó la GOAN.

Asimismo, destacó que se buscará actuar "de inmediato para subsanar el vacío".

