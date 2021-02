ANUIES confía en que no habrá recorte presupuestal a universidades en 2019

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), confió que en el Paquete Económico para 2019 no se contemple una reducción del presupuesto destinado a las universidades públicas, y al contrario haya un incremento en su presupuesto, afirmó el secretario ejecutivo del organismo, Jaime Valls Esponda.

“El 15 de agosto el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la ANUIES en una sesión de una asamblea general extraordinaria en donde mencionó que no habría recortes. Eso es bien importante, nosotros estamos muy atentos y a la espera del presupuesto de egresos de la federación para el 2019”

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un recorte el secretario indicó que “son especulaciones y la ANUIES no caerá en especulaciones. Ya lo dijo el doctor Carlos Urzúa, próximo funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que no es oficial, el doctor Gerardo Esquivel (propuesto como subsecretario de Egresos en la próxima administración federal), nosotros no vamos a entrar en especulaciones”.

Por el contrario, Valls Esponda enfatizó en que se ha enviado un documento de la ANUIES a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Educación Pública solicitando un incremento subsiordinario. “El presupuesto se presentará por año de transición hasta la fecha límite del 15 de diciembre y estamos muy atentos a lo que se proponga en el proyecto del presupuesto”.

Mientras tanto, ellos continuarán trabajando con el equipo de transición, principalmente con Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación Pública.

Con respecto a los conflictos que se han presentado en 10 universidades del país, Jaime Valls detalló que “se está resolviendo, cada universidad en particular en reuniones con la secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Educación Pública y con los gobiernos de los estados y va avanzado el tema que se espera esté resuelto para fin de año”.

