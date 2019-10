Antes la condonación de impuestos era legal, justifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la millonaria condonación de impuestos que le hicieron a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, como se reveló en un reciente informe de Fundar.

En conferencia mañanera, López Obrador destacó que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las condonaciones eran legales.

Destacó que al iniciar su gobierno pasaron algunos meses con condonaciones hasta que decidió terminarlas.

"Eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legal, en Hacienda. Es más cuando llegamos nosotros pasaron unos meses se seguían dando condonaciones hasta que dijimos 'se acaba esto', porque había ese marco legal, o sea que lo permitía y también esa concepción, esa voluntad política que lo permitía", lanzó.

SOBRE LA MUERTE DE LEÓN PORTILLA

El presidente López Obrador destacó que el historiador Miguel León Portilla fue toda una institución en el estudio de los pueblos prehispánicos de México, de la filosofía de la lengua, y lamentó su fallecimiento, ocurrido la víspera.

El mandatario federal indicó que el escritor y académico, quien falleció a los 93 años de edad, siempre fue un trabajador muy lúcido, y celebró que un mexicano así haya aportado tanto a la historia de México.

Respecto a si habrá algún homenaje a León Portilla, confió en que la Secretaría de Cultura se encargará, siempre con la autorización de la familia, "lo que ellos nos soliciten, no el gobierno va a llevar a cabo acciones sin consulta, sin la voluntad de los familiares".

Mencionó que antes se usaba mucho eso, e incluso hay ejemplos de cómo el gobierno, el Estado se apropiaba de difuntos, "los hacían rehenes hasta muertos", como en casos de personajes históricos, entre ellos Sebastián Lerdo de Tejada.

Por ello López Obrador indicó que es mejor ser respetuosos y que la familia decida hasta donde se hacen los reconocimientos, y consideró que el mejor reconocimiento es recordar a estos personajes con cariño y admirar su obra.

REVOCACIÓN DE MANDATO

El presidente López Obrador manifestó que acepta cambiar de fecha para poner a consulta la revocación de mandato en 2021. Destacó que serán los ciudadanos los que convocarán a este acto.

"Les propuse que se adelantara al 21 de marzo del 21, dijeron no, que hasta después, acepto que sea después de la elección federal, pero que sea el 21, un domingo, plantean que no la solicite yo, sino un ciudadano, lo acepto (...) Y que se reforme el artículo 35 para que se lleven a cabo las consultas ciudadanas", añadió.

"NO QUIERO ESTATUAS NI CALLES CON MI NOMBRE"

El presidente López Obrador destacó que al retirarse del gobierno en 2024 quiere estar en paz, al tiempo que asegura que se alejara de la política y que no quiere que le hagan estatuas o que calles lleven su nombre.

"Lo que quiero es estar en paz, retirarme. No voy a reelegirme y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas, ni siquiera de mi partido, me retiro por completo. También, no quiero nada que tenga que ver con culto a la personalidad. No quiero que le pongan mi nombre a calles, estatuas, ni homenajes, nada de eso. Lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos", aseguró.

Agregó que en los tiempos más complicados que ha vivido, el pueblo lo ha sacado adelante.

"El pueblo es muy agradecido, en mi caso es el pueblo lo ha sacado a flote en los tiempos más difíciles. Si no es por el pueblo pues yo no estaría aquí. ¿Quién me sacó cuando el desafuero, adelante? Pues la gente, fue la gente la que me defendió y así tiene que ser siempre", indicó.

EMPRESA DE INTERNET

El presidente López Obrador confirmó que octubre inicia operaciones la empresa que busca dotar de Internet a comunidades incomunicadas.

"Ya se firmó un convenio entra la SCT y una empresa que ya tenía un contrato para este propósito", apuntó.

lrc