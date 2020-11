Antes eran muy "afanositos" en elecciones de otros países: AMLO

En una larga exposición de razones por las que no felicita ya a Joe Biden como presidente electo de EU, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que antes "eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles y muy irresponsables" en las relaciones con países del extranjero.

En conferencia mañanera, cuestionó qué pasaría si él se mete en la elección de Estados Unidos y respondió que daría pie a que otros países se entrometan en asuntos de México.

"Quiero informarle al pueblo, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos decidan sobre el ganador de la Presidencia, nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no sólo es un asunto de forma, también es de fondo, yo tengo la facultad y la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior", lanzó.

Afanositos, muy entrometidos y serviles quien felicitan anticipadamente: López Obrador?? pic.twitter.com/wUSjRwa9O6 — Joel Díaz García (@JoelDiaz72) November 9, 2020

AMLO RECHAZA DIFERENCIAS CON BIDEN

López Obrador volvió a rechazar este lunes tener alguna diferencia con Joe Biden, ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero reiteró que esperará a que las autoridades de aquel país den la victoria definitiva al demócrata para felicitarlo.

"No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata (...) No tenemos nada en contra del posible presidente electo y no tenemos nada en contra con ningún partido. Nosotros somos del partido de México", expresó el mandatario.

Reiteró que se mantendrá apegado al artículo 89 constitucional, sobre la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, para esperar los resultados oficiales de los comicios estadounidenses.

No obstante, aseveró que esto no significa que su gobierno apoye a uno u otro candidato, por lo que, sentenció, no hay favoritismo por algún partido en especial.

Joe Biden y Kamala Harris se convirtieron en la mañana del sábado en presidente y vicepresidenta electos de EU, tras cuatro días de escrutinio agónico después de las elecciones del martes, que hacían presagiar que el cómputo podría eternizarse en varios estados clave.

Sin embargo, poco antes de las 11:30 hora local de la costa este (16:30 GMT) las principales cadenas de televisión emitían sus proyecciones que daban como ganador al candidato demócrata, después de que ampliara su ventaja en Pensilvania en más de 30,000 votos sobre Trump, y superara la cifra mágica de 270 votos electorales necesarios para el triunfo.

Sobre las críticas que han hecho algunos intelectuales y analistas políticos por ser uno de los pocos mandatarios a nivel mundial que no se han pronunciado respecto al virtual triunfo de Biden, López Obrador aseguró este lunes que su postura no tendrá repercusiones en la relación bilateral.

"Queremos actuar con prudencia. Esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y reconocer lo que se decida en instancias competentes en los Estados Unidos de América", afirmó.

Recalcó que esperar para dar un pronunciamiento sobre los comicios no significa que esté pensando en que existió un fraude. "Eso le toca a las autoridades competentes ¿Por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa?", dijo.

Indicó que continuará apegándose a la Constitución mexicana para así actuar con responsabilidad y respeto al proceso electoral en Estados Unidos.

Reiteró que esta postura no le provocará ningún problema con el gobierno estadounidense.

"Siempre procuraremos una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter, eso de pronunciarnos es como si fuésemos jueces electorales si nuestra Constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos", lanzó.

CRITICA A MEDIOS DE EU POR CENSURAR A TRUMP

El presidente López Obrador aprovechó para criticar a los medios de Estados Unidos que censuraron un mensaje del mandatario Donald Trump porque estaba haciendo acusaciones falsas de fraude.

"¿Cómo es eso? En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente, no es cualquier cosa. Eso no se había visto, los medios censuran. Estoy hablando en Estados Unidos, porque lo de México ya estamos acostumbrados, no existíamos, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial, en internet o en las redes y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos", lanzó.

Destacó que en su gobierno nunca va a censurar a ningún medio de comunicación.

"Nosotros nunca vamos a censurar a nadie, todos tenemos el derecho de manifestarnos. Hay una frase muy buena clásica: Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esa es la libertad", dijo.

LLAMA PASQUÍNES INMUNDOS AL REFORMA Y A EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador también arremetió, una vez más, contra medios nacionales desde su conferencia mañanera.

Fue cuestionado sobre el caso de Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente, quien, de acuerdo a El Universal, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

López Obrador manifestó que desconoce la nota y el caso, pero llamó a investigarlo y aclararlo.

Agregó que esto forma parte de la campaña de desprestigio en contra de nuestro gobierno, "es el otro pasquín inmundo, El Universal".

Recalcó que los dueños del Reforma (Junco) y de El Universal (Ealy Ortiz) son los líderes morales o espirituales del Frenaaa 1 o el Frenaaa 2, por lo que les reiteró la invitación a que les pondrá hamacas para que se queden en el plantón del Zócalo.

Más temprano en la conferencia, el presidente llamó "pasquín inmundo" al Reforma por la nota del fin de semana donde lo captan en un helicóptero sobrevolando las inundaciones de Tabasco.

Cuestiona reportero de El Universal a AMLO sobre actividades pasadas de su secretario particular. Califica el presidente a ese diario como "el otro pasquín inmundo". pic.twitter.com/VZPKZ9UKJX — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 9, 2020

(Luis Ramos)