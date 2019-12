Ante pretensión de eliminar outourcing, CCE exhorta al diálogo

El senador Napoleón Gómez Urrutia convocó para el día de mañana a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que él preside, una reunión donde se pretende de manera unilateral y sin diálogo previo, la aprobación de la reforma que prohíbe la figura de la subcontratación.

"Como hemos sostenido, se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y despreocupada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos, ya que genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional".

"No ha habido ningún tipo de consulta con los sectores productivos para esta iniciativa, no se ha llevado a cabo una reflexión y evaluación del impacto que tiene para la actividad económica y no se han escuchado las preocupaciones de las partes", agregó.

"Es por ello que exhortamos a un diálogo profundo, con un esquema de parlamento abierto o las modalidades que el Congreso decida, para permitir tener una evaluación real de las consecuencias que acarrearía esta reforma", finalizó.

MJP