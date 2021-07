Ante posibles robos a nueva gasera de AMLO, Guardia Nacional hará vigilancia

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional será la encargada de vigilar las entregas de su nueva gasera, ante la amenaza de posibles bloqueos o robos.

"Como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho va haber vigilancia de la Guardia Nacional. Acuérdense lo que hicimos, cuando lo del bloqueo porque decidimos acabar con el huachicol, en el caso de las gasolinas, no solo hubo bloqueo, sino sabotaje, nos estallaron ductos, porque buscaban dejarnos sin abasto", detalló.

Al ser cuestionado en conferencia mañanera cómo evitará robos en contra de Gas bienestar, el mandatario mexicano señaló:

"Son varia medidas; una, fijar un precio máximo, pero no ayudaría mucho porque no cumplieran y no vamos a tener miles de inspectores para eso; lo segundo es, aun con escala, hacer vigilancia para que no se venda más caro; y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor, porque si se diga el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de competir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato".

El presidente informó que sostuvo una reunión con el director de Pemex, Octavio Romero, en la que se fijó un periodo de tres meses para que inicie la distribución de combustible Gas Bienestar en la capital del país.

Recalcó que tiene recursos suficientes para el proyecto de la gasera y presumió que incluso compró hace poco la refinería Deer Park, en Estados Unidos.

Arremetió contra quienes criticaron su nueva empresa, como el caso de la Comisión de Competencia, a quienes señaló de sólo estar de adorno.

Remarcó que la creación de la gasera obedece a que los distribuidores de gas LP lo dejan como demagogo y mentiroso por no cumplir su promesa de no aumentar los precios. Incluso, mencionó los altos precios de Gas Nieto que aparecen los lunes en su Quién es Quién en los Precios de la Gasolina.

AMLO ADMITE AUMENTO DE CONTAGIOS ENTRE JÓVENES DEL PAÍS

El presidente López Obrador admitió un aumento de contagios de covid-19 entre los jóvenes del país y se está reactivando la pandemia en algunos estados, pero resaltó que "afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos".

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano indicó que "ahora que hay repunte hay contagios, sobre todo de jóvenes, ese es el fenómeno que se está presentando en el país, más contagio de jóvenes, ellos tienen más resistencia al covid. Pero también aunque hay más contagios (...) no tenemos incrementos en fallecidos".

El presidente hizo un llamado a seguirse cuidando contra el virus a los jóvenes y pidió a las personas de mayor edad a decidirse para que les apliquen la vacuna.

Destacó que los jóvenes han relajado la disciplina y se están reuniendo más con amigos, "de ahí viene lo de los contagios recientes".

López Obrador agregó que reinició el plan de vacunación en Chiapas, donde se había quedado rezagado "por falta de organización".

Por otra parte, adelantó que espera poder realizar un informe del DIF en su tarea de dar apoyo a familiares de víctimas de covid-19, en especial de menores de edad que perdieron a sus padres durante la pandemia. Agregó que las familias se hacen cardo en estas situaciones lamentables de los niños mexicanos.

En materia educativa, también prevé presentar una evaluación sobre el saldo que dejó el regreso a clases presenciales en el país.





RECIBIRÁ A GOBERNADOR ELECTO DE SLP EN PALACIO NACIONAL





El presidente López Obrador dio a conocer que recibirá la próxima semana a Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí. "Ya solicitó una entrevista y lo voy a recibir", detalló.

"Nada más me falta el gobernador electo de San Luis Potosí, pero ya solicitó una entrevista a través de Secretaría de Gobernación. No puedo esta semana, la próxima sí, y termino estas reuniones", precisó.





BAJA EDAD A 65 AÑOS PARA RECIBIR PENSIÓN DE ADULTO MAYOR





El presidente López Obrador destacó que la edad para recibir la pensión universal para adultos mayores bajó desde este jueves a 65 años en todo el país. Agregó que aumentarán los montos que reciben y niñas con cáncer.

"Ayer se dieron a conocer las nuevas bases porque se va a ampliar el programa de pensiones para adultos mayores, se va a entregar a partir de los 65 años, se incrementa el monto, para iniciar en 15 por ciento, pero va a llegar al doble en enero del 2024", explicó.





PIDE DATOS SOBRE SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE LUIS CÁRDENAS PALOMINO





El presidente López Obrador señaló que este caso lo está llevando la Secretaría de Gobernación, pues Luis Cárdenas, exmando de la Policía Federal, está acusado de tortura. Adelantó que solicitará información para saber si existe una orden de extradición a Estados Unidos.

"Todo esto se tiene que ver, ya está en la Fiscalía, voy también a solicitar información sobre alguna solicitud de extradición, creo que primero tiene que atenderse la denuncia de la Fiscalía, pero hay que ver si el gobierno de Estados Unidos está solicitando la extradición", dijo.