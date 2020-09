Ante nueva amenaza de Trump, AMLO pide dar respuesta "suave"

Trump amenaza con sanciones a México si no hace más contra narco (Foto Especial)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a las amenazas a México en medio de su campaña de reelección.

En esta ocasión el presidente estadounidense amenazó con penalizar a México si no hace "más" para combatir el narcotráfico, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay nada que temer, por lo que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores responder a los dichos de EU de manera "suave", privilegiando el "amor y paz".

En un memorando publicado por la Casa Blanca, Trump dijo que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial respaldado por datos verificables en su combate al tráfico ilegal de drogas.

En 2019, Trump ya había advertido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que consideraría descertificar a México en su lucha antidrogas, esto significaría un cese de la asistencia financiera y del respaldo de Washington ante organismos internacionales.

México es el principal abastecedor de drogas a Estados Unidos, mientras que el los cárteles mexicanos son la principal amenaza en materia en tierras estadounidense.

Sin embargo, Trump ha reconocido con anterioridad avances en materia de narcotráfico.

Por ejemplo, se aprobó reformas para el decomiso de activos, aumentó las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, produjo el primer estudio en 17 años sobre el cultivo de amapola, y elaboró una estrategia contra las drogas.

El presidente de Estados Unidos, ahora, llamó a López Obrador a desbaratar las organizaciones criminales, seguir extraditando a sus integrantes, incrementar las confiscaciones de droga, e implementar un programa para erradicar el cultivo de amapola.

"México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos".

También Trump exigió al México a impedir el tráfico de precursores químicos desde China, con lo que produce fentanilo y metanfetamina, drogas que han provocado innumerables muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El exhorto de Trump es parte del memorando que, por ley, debe enviar anualmente al secretario de Estado en el marco de las asignaciones de gastos.

RESPONDE AMLO CON "AMOR Y PAZ"

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la nueva amenaza de Donald Trump en el que advierte que el gobierno mexicano está "en serio riesgo" de incumplir con el combate al narcotráfico.

"No hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos, entonces mejor esperar, falta un mes y medio, falta poco tiempo y no amerita la declaración una contestación ni ríspida ni enérgica", expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

#EnLaMañanera "Amor y paz, suave, suave" es la recomendación del presidente @lopezobrador_ al canciller @m_ebrard para responder al presidente @realDonaldTrump, luego de que el mandatario amenazo con sanciones a México por fallar en lucha contra el narco *rb pic.twitter.com/DPwOgbwUqc — La Silla Rota (@lasillarota) September 17, 2020

Pese a las advertencias, el presidente López Obrador descartó que México esté en riesgo de perder ayuda financiera para luchar contra el crimen organizado.

Además, presumió "una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos", por lo que recomendará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que responda "suave", con "amor y paz".

"Es un informe que se presenta cada año, por parte del Gobierno de Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos, es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente, y no vamos a confrontarnos", manifestó.

López Obrador defendió la política de seguridad de su administración.

"Estamos trabajando todos los días, todos los días trabajamos, no tenemos ninguna carga de conciencia", sentenció.

Apenas la semana pasada, Washington anunció que los primeros seis meses de la operación "Escudo de Cristal" han resultado en el arresto de 1,840 individuos y el decomiso de casi 13,000 kilos de metanfetaminas y casi 43.3 millones de dólares provenientes del narcotráfico, en su mayoría de México.

Mientras en 2006, al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, había tres conflictos activos entre cárteles en México, en 2018 se contabilizaron 18, según el Instituto para la Economía y la Paz.

AMLO FRENTE A DICHOS DE TRUMP

Amenaza de aranceles por éxodo migrante, 30 de mayo de 2019: con el fin de presionar a México en el tema migratorio, ante el flujo de centroamericanos que atravesaban nuestro país en busca del sueño americano, Trump amagó con aplicar impuestos a todos los productos mexicanos que quisieran ingresar a EU, AMLO dijo que los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni medidas coercitivas y publicó una carta destinada al magnate "en son de paz".

Al presidente Donald Trump en son de paz. https://t.co/5XdiY7hfeL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 31, 2019

Tras la respuesta del presidente mexicano, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para iniciar las negociaciones diplomáticas que derivaron en el acuerdo migratorio tras el que se le delegó a la Guardia Nacional tareas de control migratorio ante el endurecimiento de las medidas para evitar que personas de El Salvador, Guatemala y Honduras al sur de méxico llegaran a territorio norteamericano.

También se implementó el programa mediante el que México se convirtió en la "sala de espera" de los migrantes con solicitud de refugio en EU en proceso.

Narcotraficantes como terroristas, 27 de noviembre de 2019: en conferencia "mañanera", López Obrador dijo, sobre el anuncio de su homólogo estadounidense de designar como terroristas a los cárteles del narcotráfico en México: "En mi caso no quiero polemizar este día ni mañana. Solo decir, cooperación sí, intervencionismo no".

En EU era víspera del Día de Acción de Gracias, por lo que AMLO mandó "un abrazo a todos los estadounidenses, porque para ellos es una fecha muy especial... no a la confrontación política".

"México ya paga el Muro", Trump el 28 de enero del 2020: Durante un mítin en Nueva Jersey, Trump afirma que, "con todo respeto, México ya está pagando por el muro" y agrega: "nos gusta mucho México y nos llevamos muy bien con ellos y su presidente es amigo mío, y está haciendo un trabajo fantástico".

Al día siguiente AMLO rechaza confrontarse con Trump y dice que las declaraciones fueron lanzadas en medio de un proceso electoral en EU.

El mismo argumento fue utilizado el pasado 7 de septiembre por el jefe del Ejecutivo tras nuevos ataques del republicano en busca de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Trump señala a México por covid-19: "respeto el punto de vista del presidente Trump, no estoy de acuerdo, pero no lo enfrentaré. Acabamos de visitar Estados Unidos. La relación entre el gobierno de Estados Unidos y México es muy buena; no somos vecinos lejanos", dijo López Obrador el pasado 20 de julio ante los constantes ataques del presidente de EU contra el manejo de la pandemia en el país.

El 4 de mayo de este año, Trump tuiteó que México experimentaba "grandes problemas de Coronavirus y asegurpo que las personas en California tenían mucha suerte de tenerlo a él como presidente porque el muro en la frontera sur se construye rápidamente.

Para julio, el magnate desvió un cuestionamiento sobre las cifras del coronavirus en la Unión Americana al preguntar en entrevista televisiva: "¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México".

Hay que recordar también que, bajo el principio de "no intervención" sobre temas internacionales que históricamente ha adoptado México, el 20 de diciembre de 2019 AMLO pidió observar "con respeto" el juicio político contra Trump por la acusación de espionaje contra su próximo contrincante en las urnas, Joe Biden; además de que el 3 de enero siguiente negó omitir opiniones sobre el bombardeo de EU a Irak.









Con información de AP y Reuters





rgg/djh