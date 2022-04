Ante duda de votos de Ley Eléctrica en la Corte, revisen el video de sesión: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió revisar el video en el que los ministros de la Corte explican sus votos y defendió el conteo que se hizo para declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano comentó que "están dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gustó la decisión de la Corte y también la de ayer en la Corte fue muy buena porque el llamado instituto de la competencia (Cofece) es un organismo de las corporaciones, no defiende al pueblo de México y resulta que cualquier decisión que se tomaba en beneficio del pueblo, o salía este instituto de la competencia, a presentar controversia constitucional en contra de los órganos legalmente constituidos".

Criticó al diario Reforma por publicar la información de la falla en el conteo de los votos en la Ley de la Industria Eléctrica.

"Yo estuve viendo, ojalá y los del Reforma, Junco, tenga oportunidad de revisar el video de la votación de los 4 que se necesitaban para declarar constitucional la Ley Eléctrica", indicó.

López Obrador dijo que "llegó un momento en que el presidente (de la Corte, Arturo) Zaldívar dijo: 'esto es muy importante y había que aclararlo'.

"Habían 2 ministros que no se definían por entero, por completo, entonces le preguntó, si en efecto habían 3 y faltaba uno, habían 2 indecisos. Le preguntó, me acuerdo, al ministro Ortiz Mena y dijo: estoy de acuerdo, ese fue el cuarto voto. Y en la segunda votación ese mismo ministro dijo eso no, tenía que ver con las hidroeléctricas. Pero la primera, relacionada con la constitucionalidad fue voto", narró el presidente.

El mandatario expuso en la pantalla de la mañanera la portada de Reforma que publica que la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica discutida hace dos semanas en la Corte está en duda, ya que el ministro Zaldívar impuso el resultado al tener una falla en el conteo de los votos.

"Con todo respeto al ministro Zaldívar hay que mandarlo, ¿cómo era antes?, a leer y escribir y sumar. Leer, escribir y contar, saber leer, escribir y contar. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad", expuso con ironía el presidente.

De acuerdo al análisis de Reforma sobre la sesión del 7 de abril pasado, votaron por la inconstitucionalidad los ministros Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán.

Son ocho los ministros que respaldaron la inconstitucionalidad de dos apartados de la Ley de la Industria Eléctrica, pero solo se contabilizaron siete por parte de Zaldívar, según detalla Reforma.

(Luis Ramos)