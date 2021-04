Ante derrotas, AMLO ataca a INE y Tribunal; "no son demócratas y conspiran"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este miércoles en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber retirado candidaturas de Morena a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. El mandatario refirió que estos organismos no son demócratas y los acusó de conspiración.

En conferencia mañanera, López Obrador llamó al pueblo de Guerrero y Michoacán, entidades en las que se postulaba a gobernadores a Salgado y Morón, a no desanimarse y a no exaltarse, pero sí seguir adelante en la lucha a favor de la democracia.

El presidente comentó que este fallo es un golpe de la democracia y que ha sido una sanción excesiva.

"Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la insipiente democracia mexicana, no es posible, no tiene justificación alguna, que por no comprobar supuestamente gastos a los candidatos de Guerrero y Michoacán, se les cancele su registro a participar", explicó.

#EnLaMañanera "No tiene ninguna justificación, se me hace excesivo y antidemocrático", señaló el presidente @lopezobrador_ sobre la cancelación del @TEPJF_informa a las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón #rb pic.twitter.com/T64yZtlKpY — La Silla Rota (@lasillarota) April 28, 2021

Recalcó que la sentencia es un acto de provocación que no tiene ninguna justificación, "se me hace excesivo, antidemocrático, la democracia es el respetar la voluntad del pueblo", pero estos organismos, el INE y el TEPJF, vienen del antiguo régimen antidemocrático.

Por otra parte, invitó a los ciudadanos a "seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes tienen ese propósito, debe respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos que apostar a la democracia y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación para afectar la paz y la tranquilidad, no engancharse, no caer en la provocación".

López Obrador convocó a aceptar el fallo del Tribunal Electoral en los casos Salgado y Morón, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación ni en la violencia.

"¿Los magistrados electorales del Tribunal son demócratas?, no, ellos conspiran", pero es un momento de dar una muestra de sensatez, que no se dé oportunidad a la violencia, pidió el mandatario.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asestó tres golpes a Morena, el partido en el poder, este martes. En la misma sesión, los magistrados electorales acompañaron el acuerdo de la autoridad electoral que evitará que repita su índice de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, como lo hizo en 2018.

El pleno de la Sala Superior votó 6 a 1 en favor del proyecto del magistrado Indalfer Infante y, con ello, acompañó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar el registro como candidato de Morena en Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

(Luis Ramos)