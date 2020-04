Ante covid-19, baja donación de sangre 70%; hacen llamado a donar

La pandemia de coronavirus (covid-19) la donación de sangre ha disminuido en el país en un 70%, así lo aseguró Jorge Trejo, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.



Por ello, Trejo hizo un llamado para que no cese la donación voluntaria de sangre, pues actualmente, aunque no hay desabasto, no quieren llegar a dicho escenario.



El director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea aseguró que se está llevando a cabo un protocolo minucioso de seguridad sanitaria y que se están programando citas para evitar aglomeraciones y privilegiar la sana distancia.



Trejo informó que hay cuatro protocolos de investigación para tratar a pacientes graves de covid-19 con plasma.



Dichos protocolos son desarrollados en México por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y nosocomios universitarios.



El IMSS, incluso, empezará la recolección de plasma convaleciente el próximo 13 de abril, detalló Jorge Trejo.



"Dado que es una terapia prometedora o que ha mostrado resultados prometedores es necesario estudiarla como un fármaco experimental, para ver cuáles son los resultados", puntualizó.



Explicó que el plasma es la parte líquida de la sangre y contiene anticuerpos, los cuales son proteínas que pueden ayudar a combatir infecciones.

"Esos anticuerpos se producen como una respuesta del sistema inmunitario cuando hay una infección, esto es de manera normal y se presenta en todas las personas excepto que tengan un padecimiento de base adquirido o congénito que le impida esto".

Dijo que se trata de un tratamiento de investigación que se está explorando en México y en otros países del mundo para pacientes graves con covid-19.











Con información de Reforma

(Rodrigo Gutiérrez)