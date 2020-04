Ante ataque de Azteca, AMLO sale en defensa de López-Gatell

"Mi amigo Javier Alatorre llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, cometió un error", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador luego que el conductor estelar de TV Azteca llamara a ignorar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En un video compartido en redes sociales, el presidente dijo que López-Gatell es un hombre de toda su confianza, pues tiene toda la preparación y, junto a él, hay un grupo de especialistas, de científicos e investigadores que respaldan sus decisiones.

"Quiero aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor López-Gatell, él es una autoridad, él nos representa, a mi me representa, yo me siento representado por el, considero que todos lo mexicanos debemos de hacerle caso a los especialistas".

Por otra parte, López Obrador llamó a no linchar a Alatorre por lo dicho, pues, dijo, tiene derecho a hacerlo.

"Él hizo uso de su libertad, no debe de haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista [...] Inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte la colectividad, incluso que puede ser dañino para los seres humanos".

Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país por el covid-19, el comunicador del noticiario nocturno de Tv Azteca, Javier Alatorre, arremetió contra el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y dijo: "¡Ya no haga caso a Hugo López-Gatell!"

Alatorre señaló que las conferencias diarias, así como las cifras sobre el informe del covid-19 presentadas por López-Gatell, se han vuelto "irrelevantes".

Las declaraciones del comunicador durante el noticiero del viernes por la noche se dieron al señalar que han sido varios gobernadores los que han evidenciado una disparidad en las cifras del gobierno federal con las de las entidades.

"Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud, y en una entrevista (de López-Gatell) con el Wall Strell Journal, acepto sus falsedades", dijo Alatorre.

Este mismo mensaje fue replicado por la televisora y publicado en las redes sociales de Azteca Noticias.

El viernes durante el reporte diario que ofrece todos los días el gobernador y el secretario de Salud de Baja California, se informó que en el estado van ya 72 muertos y no 31 como lo reporta el gobierno federal.

Jaime Bonilla señaló que el gobierno federal está mintiendo en las cifras.

"Esos 31 los reportamos nosotros casi hace una semana. Y si nosotros reportamos 72 (hoy), pues se me hace raro que haya tanta diferencia, tenemos casi el doble de personas que han sucumbido ¿por qué?

"...aquí tenemos la confirmación de que esos murieron. Entonces, quiere decir que se está dosificando la información o que no la están diciendo, y quisiera que eso me lo explicaran en México. ¿Y me dices que es el mismo caso para todos? ¿Eso quiere decir que esos 486 no es real?", preguntó el gobernador

Y señaló que como gobernador exigirán que den la información verídica de Baja California.

Salinas Pliego vs Hugo López Gatell

Pero la confrontación entre Ricardo Salinas Pliego -dueño de TV Azteca- contra el subsecretario comenzó desde que López-Gatell anunció el cese de actividades económicas no esenciales, por la política del distanciamiento social.

Pero Salinas Pliego, inconforme con las medidas de sana distancia, obligó a sus trabajadores a acudir a sus puestos laborales en foros públicos, bajo el argumento de que sus actividades eran esenciales.

El investigador Raúl Trejo Delarbre dijo que esto es una irresponsabilidad criminal, señalado que el Estado "deberá revocar sus concesiones, de acuerdo con el artículo 303 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión", por lo que se le deberá suspender la publicidad oficial a esa empresa.

Ante las declaraciones en el noticiero de TV Azteca, las reacciones comenzaron a surgir en redes sociales. Una de ellas las de el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, quien anunció cerrar filas con Hugo López-Gatell.

También la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló que hay que seguir las indicaciones del subsecretario, quien es el experto en epidemiología.

Beatriz Gutiérrez Müller también dijo que el confinamiento responsable hará que se reduzca la tasa de contagios.

El senador Ricardo Monreal, por su parte, aseguró que existe un interés por debilitar la estrategia del gobierno federal contra el covid-19.

"No es momento de politiquería", dijo al respecto Luisa Alcalde, titular la la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Por otra parte, López Obrador dijo en su mensaje sabatino que entregará el dinero de los programas sociales, mismos que se han adelantado por la pandemia, a varios bancos para que no haya concentración de recursos.

A partir de mayo vamos a dispersar recursos en los bancos para que no haya concentración del dinero de los programas sociales, que puedan recibir en sus cuentas, quienes tengan cuentas bancarias, estos apoyos. Como vaya pasando la epidemia ya van a poder ir directamente a las sucursales".

Los que trabajan en el campo, dijo el presidente, recibirán el apoyo directamente en las manos entregado por los "Servidores de la Nación" con el respaldo de la Guardia Nacional.

