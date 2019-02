Ante aprobación de Guardia Nacional, Prodh advierte riesgos de militarización

REDACCIÓN 21/02/2019 05:36 p.m.

En el marco de la aprobación por unanimidad por parte de senadores respecto a la creación de la Guardia Nacional, el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advirtió sobre los riesgos inherentes a persistir en la militarización de la seguridad pública de México.

En referencia, el organismo señala que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –como la 18VG/2019, publicada este miércoles- hacia la Secretaría de Marina, evidencian un patrón de conductas violatorias a los derechos humanos por parte de elementos de este cuerpo de seguridad contemplado dentro del proyecto impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

Los argumentos detrás del "sí" a la Guardia Nacional

La recomendación mencionada se refiere al caso ocurrido el 27 de agosto de 2011, en donde Denis Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández–Charly fueron detenidas arbitrariamente en Tabasco y trasladadas a instalaciones de la Semar en Veracruz. Donde, junto a 11 personas más, fueron torturadas y retenidas ilegalmente por más de 30 horas.

Lo que derivó en la posterior incriminación por delitos que no cometieron. Las víctimas permanecieron en prisión hasta que se ordenó su liberación en 2016.

Los tribunales federales que dictaron las sentencias absolutorias a favor de los elementos de la Marina involucrados, calificaron como "una escenificación" la versión de los elementos aprehensores y ratificaron que las víctimas habían sido objeto de un proceso penal injusto basado en pruebas ilícitas.

Para el Centro Prodh y las mujeres sobrevivientes, la recomendación de la CNDH anuncia de manera muy clara los riesgos de persistir en la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional y es un llamado a repensar un modelo que ha agravado la vulneración de derechos de los sectores sociales más vulnerables", puntualiza un comunicado del organismo.

Asimismo, se resalta que Denis Blanco este 12 de febrero participó en las audiencias públicas organizadas en el Congreso en torno a la discusión en el Pleno que dictaminaría la creación de la Guardia Nacional.

En su discurso, Blanco dijo a los funcionarios: "Les pido que hagan conciencia y si quieren a su familia piensen lo que van a hacer porque la verdad no ha sido nada bueno. Mi vida está destrozada, he tenido terapias de todo tipo y no puedo superar lo que me hicieron".

Respecto al caso del que Blanco fue víctima junto a Utrera y Hernández–Charly, la CNDH anunció que presentará una queja y una denuncia por los actos de tortura y recomendó que se inicien los procedimientos necesarios para esclarecer las responsabilidades de los servidores públicos.

En 2014, la PGR abrió la investigación 391/UEIDAPLE/DT/M31/2014 y la acumulada 1131/UEIDAPLE/DT/46/2015 sin que hasta el momento haya ninguna persona consignada y sin que la Semar permita el acceso a la base naval para la práctica de diligencias.

La recomendación de ayer que emitió la CNDH considera acreditado que los elementos de la Semar realizaron detenciones ilegales e injustificadas, reteniendo a las víctimas y perpetrando actos de tortura, por lo que violentaron los derechos a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal de las víctimas.

