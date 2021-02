Ante amparos contra Santa Lucía, tenemos "otro recurso": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ante los amparos que se han interpuesto por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, usará "otro recurso" para poner por delante el interés de la nación.

“En su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional, pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina realizada este viernes en Villahermosa, Tabasco.

Acusó que la ola de recursos interpuestos solo busca frenar la transformación, “imagínense, la base aérea de Santa Lucía tiene más de 50 años y están metiendo amparos por daños ecológicos… No hay ninguna razón, es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador”, dijo.





ESTANCIAS INFANTILES





Es lamentable la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo el presidente López Obrador al dejar en claro que respeta las determinaciones del organismo, pero no aceptará su recomendación sobre el tema de las estancias infantiles.

“Ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales, que lo hagan, tengo la conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos, no voy a ser corresponsable de un hecho que no deseamos nadie, si ellos son irresponsables nosotros no”, dijo tras señalar que la CNDH se quedó callada en el caso de la Guardería ABC.

La víspera, la CNDH dijo que valorará, en el marco de los compromisos internacionales asumido por el Estado mexicano, hacer del conocimiento de las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos la cancelación del programa de estancias infantiles.

Además, el organismo defensor de derechos lamentó que en el Congreso de la Unión se haya frenado la comparecencia de los secretarios de Hacienda y de Bienestar para que explicaran la negativa para atender la recomendación sobre cancelación de dicho programa.





INDUSTRIA PETROLERA





El presidente López Obrador exhortó a los mexicanos, particularmente a los tabasqueños, ayudar a sacar adelante la industria petrolera a fin de que ésta sea una palanca del desarrollo nacional.

"Todos debemos ayudar a sacar adelante a la industria del petróleo a hacer que el petróleo se vuelva palanca de desarrollo nacional", dijo el mandatario federal al convocar a sus paisanos, campesinos, indígenas, así como a obreros, ingenieros y técnicos de Pemex.

Dijo que aunque no les parece bien a algunos, es fundamental ser autosuficientes en la producción de gasolinas, gas y diésel, no depender del extranjero para abastecer al país de esos combustibles fundamentales, “es también un asunto de seguridad nacional, de soberanía” producir gasolinas.

En ese sentido señaló que el gobierno federal destina ya recursos adicionales a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para sacar adelante al sector energético, y dio a conocer que en el presupuesto del próximo año ya se contemplan más recursos, y que lo mismo sucederá en el de 2021, "si invertimos en estos tres años vamos a levantar la producción".





NIEGA BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO





El presidente López Obrador afirmó que no le preocupa mucho lo dado a conocer este viernes por el Inegi respecto al crecimiento económico durante el segundo trimestre del año que refleja un estancamiento; "vamos muy bien, vamos muy distinto a lo que dicen los expertos", sostuvo.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se estancó y no tuvo variación en el segundo trimestre del año, ajustando así a la baja su reporte previo, López Obrador dijo que él seguirá insistiendo en que la metodología no es la adecuada.

Al afirmar que antes se tenía una metodología que se sigue aplicando actualmente para medir el crecimiento, el mandatario federal afirmó que “sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo” y afirmó que actualmente hay mejor distribución de los ingresos, “la gente tiene más capacidad de comprar, más poder adquisitivo, por eso no me preocupa mucho el asunto”.





SEGURIDAD PÚBLICA





El gobierno federal asume la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, apoyado de las Fuerzas Armadas, que brindan el aplomo, la confianza y el optimismo para enfrentar el problema de la inseguridad, afirmó el presidente López Obrador.

Aseguró que su administración primero busca consolidar el bienestar de la población, porque “consideramos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y que no se resuelven los problemas de inseguridad y violencia con medidas coercitivas”.

“Yo no tendría la misma seguridad, aplomo, confianza y optimismo en enfrentar este problema si no contara con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Defensa y de Marina", sostuvo.

Tras subrayar que no se pueden dejar de considerar los antecedentes, pues los gobiernos anteriores incumplieron con la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad pública, el Ejecutivo federal cuestionó que se permita que se formen grupos para la protección de la población.

Eso es responsabilidad del Estado, “esa fue una estrategia ilegal y equivocada que no dio resultado, y lo que hicieron fue aumentar más la inseguridad y la violencia”, asentó el presidente.

lrc