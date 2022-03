Anómalo y sin precedentes, decreto sobre revocación de mandato: expertos

Aprueban en lo general y particular el decreto que interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, a un mes de la revocación de mandato (Cuartoscuro)

Expertos electorales y constitucionalistas consultados por La Silla Rota expusieron que el decreto avalado por la Cámara de Diputados este jueves, para permitir que los actores políticos puedan promover la revocación de mandato de abril próximo, es "anómalo" y no se conocen precedentes de su tipo en la historia legal del país.

Arturo Sánchez, exconsejero electoral del IFE y profesor de la escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, afirmó que lo ocurrido es una decisión que no tiene caso, si el Poder Judicial ya había decidido que solo el INE podía promover la consulta de revocación.

"La ley estaba determinada, aprobada y puesta en marcha por las autoridades correspondientes y ahora se hace una interpretación de ésta mediante un decreto, esto es completamente anómalo".

"No hay un precedente de este tipo. Se suponía que para evitar situaciones así había una previsión de que no se podían cambiar las leyes electorales cuando ya se estaba en el proceso y que solo era factible hacerlo 90 días antes del proceso electoral".

El pasado 2 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los partidos políticos no podían promover la consulta del revocatorio a la Presidencia de la República y dejó la promoción solo en manos del INE y los organismos electorales locales.

Eso, a pesar de que la Ley de Revocación de Mandato contempla que los actores políticos nacionales pueden promover y debatir acerca de la revocación de mandato, según lo explicó el senador del PAN Damián Zepeda en una entrevista con La Silla Rota el pasado 27 de febrero.

TAMBIÉN LEE: DEBEMOS QUITARNOS LA VENDA DE LOS OJOS EN EL REVOCATORIO: DAMIÁN ZEPEDA

A decir del senador panista, la Suprema Corte excedió la interpretación de la ley, pues en esta –aunque no se especifica– se abre la posibilidad de que los políticos y los partidos puedan promover la consulta popular en la que la ciudadanía decida si un presidente de la República debe continuar o no en el cargo.

Este jueves, la Cámara de Diputados avaló, con la mayoría predominante de Morena y con dispensa de trámites –es decir, no pasó por las comisiones de San Lázaro– un decreto en el que permite a los partidos políticos promover la consulta; especificando lo que en la ley queda abierto.

En ese sentido, Arturo Sánchez destacó que lo aprobado por los diputados federales "es una reinterpretación de un concepto complejo sobre propaganda gubernamental, con el fin de separar la propaganda gubernamental que emiten dependencias públicas de lo que pueden declarar individualmente funcionarios públicos, sin que eso se considere propaganda".

"Me parece que la oposición está descontenta por lo sucedido y evidentemente hay un solo beneficiario en el corto plazo. Es lamentable que se hagan las cosas así y habla un poco de la desesperación de algunos actores".

"No veo ningún riesgo de que puedan perder este ejercicio, sin embargo, este tipo de cambios parecen trastocar lo más elemental. Pudiera ser que en realidad estén preocupados por el nivel de participación, pero eso dependerá de cada ciudadano", dijo.

Tulio Salanueva, experto en temas constitucionales, consideró que Morena y sus aliados hicieron uso de su mayoría calificada, aunque es una medida política que atenta contra valores democráticos.

"No se puede hacer un despliegue de propaganda como el que han hecho, sin justificar el origen del dinero que gastan; pero es una medida política del partido gobernante en la Cámara baja".

Explicó que, si bien como mayoría parlamentaria pueden hacerlo, al mismo tiempo atentan contra la igualdad en términos jurídicos. "Tratándose de un ejercicio relevante en la historia de México habría que tener piso parejo y la propaganda que realizan no abona para que la ciudadanía tenga una opinión totalmente neutral".

No obstante, resaltó "esto no abona a nuestra democracia que aún está en construcción. Lo lógico en términos jurídicos y procedentes era realizar este cambio posterior a la red la revocación y no ahora".

LA VOTACIÓN

El pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular una reforma calificada como "al vapor" por el que se interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

La votación en lo general fue de 268 votos a favor y 213 en contra. Y en lo particular de 267 votos a favor, 210 en contra y 0 abstenciones. La mayoría de las aprobaciones fueron por parte de Morena y sus aliados, mientras que la oposición acusó violaciones flagrantes a la Constitución.

?#VIDEO | La @Mx_Diputados aprueba en lo general y lo particular el decreto que interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones, a un mes de la revocación de mandato. https://t.co/RSVsj5Ubgs pic.twitter.com/wNbkIgkUQd — La Silla Rota (@lasillarota) March 11, 2022

Ivonne Ortega, legisladora de Movimiento Ciudadano acusó que la reforma permitirá a Morena violar la ley y evitar las sanciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha impuesto contra el presidente y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Además, señaló que el artículo 105 de la Constitución prohíbe modificar las leyes en materia electoral, por lo menos 90 días antes de alguna votación.

"Hoy estamos exactamente a 30 días de la revocación de mandato y pretenden modificar la ley y violar la Constitución [..] están dando un albazo".

Mientras que Sergio Gutiérrez Luna celebró la aprobación y aseguró que esto garantiza la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados.

El presidente de la Cámara de Diputados detalló que lo que debe entenderse es que los funcionarios no pueden hacer durante la veda es usar recursos públicos para adquirir propaganda.

?#VIDEO | Así celebró el Presidente de la Cámara de Diputados, @Sergeluna_S, la aprobación de la iniciativa en la cámara baja. https://t.co/RSVsj5Ubgs pic.twitter.com/T0oqNhATUt — La Silla Rota (@lasillarota) March 11, 2022

GUTIÉRREZ LUNA PROMUEVE CONTROVERSIA CONTRA EL INE

En días pasados, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra del INE por imponer medidas cautelares a algunos actores políticos que promueven el proceso de revocación de mandato, ello al argumentar que invaden las competencias del Congreso.

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), precisó que a controversia constitucional que impugna un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) es debido a que ese acuerdo interpreta el concepto de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato e impone medidas cautelares en vía de tutela preventiva que no tienen sustento en la ley.

El morenista señaló que la actuación del INE viola también la decisión adoptada por la SCJN, en la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la Ley Federal de Revocación de Mandato, al determinar que el único ordenamiento sancionatorio para el proceso de revocación de mandato es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, informó en sus redes sociales de la propuesta de iniciativa para la interpretación auténtica y esclarecer el concepto de propaganda gubernamental y que garantice la libertad de expresión.

Hoy en sesión ordinaria de la @Mx_Diputados presentaremos una iniciativa de interpretación auténtica para esclarecer el concepto de propaganda gubernamental y que garantice la libertad de expresión. pic.twitter.com/GroFav1UJK — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) March 10, 2022

Con dicha iniciativa, se pretende que se no se defina como propaganda gubernamental las expresiones de los servidores públicos y tampoco constituyen propaganda la información de interés público.

El pasado 25 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirma que, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de promocionar el proceso de Revocación de Mandato.

En sesión privada y por unanimidad de votos de las y los presentes, el pleno de la Sala Superior del TEPJF confirmó el acuerdo ACQyD-INE-13/2022 en el que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente el dictado de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, por lo que "se conminará al presidente de la República a apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de propaganda gubernamental".

A propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el TEPJF confirmó la decisión del INE, debido a que se advirtió una conducta reiterada y sistemática por parte del presidente, consistente en utilizar esa herramienta de comunicación para difundir propaganda gubernamental, lo que constituye un elemento objetivo y razonable para estimar el temor fundado y riesgo inminente de que se repitiera la conducta en el periodo restringido.

Hay que recordar que, el pasado 4 de febrero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de diversas expresiones en la conferencia matutina del 2 de febrero, al considerar que era promoción ilegal del proceso de Revocación de Mandato, que implicaban indebido uso de recursos públicos.

A finales de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la revocación debe difundirse más, gritarse a los cuatro vientos es que va a haber consulta.