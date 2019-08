Anomalías en Sedatu continuaron hasta el final del sexenio de Peña Nieto

"En lo relativo a los 12 convenios no proporcionados, desglosados en el punto 1 de la presente observación, solicitar la colaboración de las Unidades Responsables correspondientes con la finalidad de que se obtengan los convenios que fueron observados., en su caso, informar y documentar fundada u motivadamente la situación prevaleciente en cada uno de estos, precisando su celebración o si no fueron formalizados, fecha, monto, objeto y el pago respectivo en los convenios en los que no obtuvo referencia de pago".